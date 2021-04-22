Спецпроекты

ВТБ наращивает российскую ИТ-инфраструктуру

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк ВТБ проводит масштабную миграцию ИТ-инфраструктуры на новую платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP российской разработки, которая представляет собой экосистему программных продуктов на базе различных технологий с открытым исходным кодом.

Ярким примером перевода является внедрение единой платформы хранения, которая позволит банку в 2 раза повысить качество и доступность данных для бизнеса; сэкономить более 5 млрд. руб. к 2027 году; обеспечить 100% защищенность от санкционных рисков; максимально увеличить скорость предоставления критически важных для бизнеса данных, вплоть до режима online; в 2 раза сократить Time to Market новых банковских аналитических продуктов; до двух раз сократить сроки подготовки тематических баз данных для бизнеса, в частности значительно ускорить сбор управленческой и обязательной отчетности; повысить релевантность предложений банка и эффективность бизнес-подразделения в целом.

Новое решение позволит аналитикам банка быстрее обрабатывать обезличенные данные о пользователях. Прогностическая аналитика, основанная на детальном понимании профиля клиента и его жизненной ситуации, поможет банку ВТБ лучше понимать, какой финансовый продукт и в какой момент имеет смысл рекомендовать конкретному потребителю. Это позволит предвосхищать ожидания клиентов, вовремя фиксировать спад интереса к тому или иному банковскому продукту, и в нужный момент выходить на рынок с новым предложением.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик отметил: «В рамках реализации стратегии цифровой трансформации банк ВТБ продолжает наращивать импортонезависимую инфраструктуру банка. Мы проводим миграцию данных на отечественное решение Arenadata и многократно увеличиваем их доступность для бизнеса. Это позволит легко масштабироваться и гибко менять ИТ-ландшафт, исходя из текущих потребностей бизнеса. Уверен, что переход на новую платформу хранения данных российской разработки поможет обеспечить ВТБ полную свободу дальнейшего цифрового развития».

Проект миграции системы подготовки обязательной отчётности ВТБ на российское решение Arenadata DB стал победителем национальной премии в области ИТ— «Проект года» Global CIO.

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