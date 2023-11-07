IT_ONE и «Сколково» запускают конкурс в области ИИ для решения HR-задач

Разработчик инновационных решений IT_ONE и Sk Fintech Hub объявляют о проведении конкурса технологических проектов на базе ИИ для HR-сферы. Финалисты конкурса получат возможность запустить коммерческие проекты с IT_ONE и партнерами компании. Общий потенциал коммерческих контрактов, которые получат финалисты, составляет 50 млн рублей.

В конкурсе смогут принять участие стартапы, а также зрелые технологические компании, зарегистрированные и ведущие бизнес в России.

Прием заявок осуществляется до 26 ноября на сайте конкурса.

14 ноября состоится онлайн-митап, в рамках которого организаторы расскажут о компании IT_ONE, жизненном цикле ее сотрудников, представят актуальные данные о процессе автоматизации HR-задач в компании, а также ответят на вопросы участников относительно конкурса. После 26 ноября эксперты конкурса проведут предметную оценку проектов и выберут полуфиналистов. 6 декабря состоится полуфинал конкурса в формате онлайн питч-сессии проектов перед экспертами, где планируется выявить финалистов конкурса. 14 декабря пройдет оффлайн демо-день, в рамках которого участники представят свои решения экспертам. По итогу демо-дня эксперты выявят победителей, которые получат возможность принять участие в коммерческих контрактах IT_ONE.

«HR-службы крупных компаний активно развивают цифровые инструменты на базе искусственного интеллекта. ИИ-решения помогают бизнесу мониторить множество показателей, связанных с работой сотрудников и оптимизировать рутинные процессы, связанные с документооборотом. Зачастую ИИ сопровождает новых сотрудников уже с момента онбординга, а наиболее интересной областью на данный момент является формирование корпоративной культуры компании при помощи ИИ. Внутри IT_One мы также успешно используем аналитику для оценки “жизненного цикла” сотрудника. Чем многообразнее будут представлены на рынке решения на базе ИИ для HR, тем выше будет их проникновение, поэтому одной из главных задач этого конкурса является выбор стартапов, которые помогут ускорить процесс внедрения ИИ в HR-отделы многих компаний», - прокомментировала Ирина Сокольская, HR-директор IT_ONE.

В конкурсе будут рассматриваться технологические проекты по 9 направлениям использования ИИ в области HR:





рекрутинг;

прием, онбординг и адаптация сотрудников;

обучение персонала;

оценка и развитие персонала;

общая поддержка HR;

управление численностью и загрузкой персонала;

благополучие и безопасность персонала;

вовлечение, мотивация и управление эффективностью;

HR-сервисы для сотрудников.





«Организация совместного конкурса с IT_ONE направлена на решение актуальных HR-задач современных компаний: автоматизацию рутинных процессов, обеспечение эффективного использования человеческих ресурсов, анализ производительности сотрудников, оценку уровня их удовлетворенности и многое другое. Все эти задачи могут быть решены с применением технологий искусственного интеллекта. В настоящее время в «Сколково» насчитывается более 100 компаний, специализирующихся на ИИ и HRTech. И с помощью конкурса мы планируем отобрать лучших экспертов для воплощения HR-проектов», - отметил Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub.

Организаторами конкурса являются IT_ONE и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Также к конкурсу в качестве партнеров присоединились hh.ru, «Холдинг Т1», «РТ Лабс» и Газпромбанк.Тех. Партнеры рассмотрят заявки участников конкурса, чтобы выявить наиболее интересные проекты, которые могут быть использованы для повышения эффективности работы HR-подразделений их компаний.

Мероприятие проходит при поддержке MobileCom, CIS, GlobalCIO, ICT Online, IT World.