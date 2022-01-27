8 проектов ВТБ признали лучшими

Цифровая трансформация ВТБ отмечена экспертами и участниками рынка: восемь проектов банка стали победителями премии Global CIO «Проект года». Конкурс «Проект года» организован для развития компетенций профессионального сообщества и транслирования лучших практик в области цифровизации. В этом году конкурс проходит в десятый раз.



Награду премии Global CIO получили проект по инфраструктурной трансформации ВТБ, облачная платформа VTB.Cloud, голосовой ассистент в ВТБ Онлайн, собственная платформа банка для интегрированного управления рисками, единая витрина управления персональными данными клиентов в ВТБ Онлайн, собственный портал разработки для ИТ-специалистов, новая модель ИТ-производства, а также проект по модернизации корпоративного информационного хранилища ВТБ.

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«Прошедший 2021 год стал знаменательным для технологического развития ВТБ — мы вышли на рекордную не только для банка, но и для рынка скорость обновлений, запустили процесс, который позволяет создавать ПО в промышленных масштабах. Одновременно мы подняли производительность: например, сократили time-to-market (время от начала разработки идеи до выхода на рынок) продуктов и сервисов в восемь раз. Эти изменения уже принесли ощутимые результаты для банка и приятно, что нашу трансформацию видят и отмечают лидеры цифровой трансформации. Победа сразу восьми проектов ВТБ в премии Global CIO „Проект года“ — знаковое событие для нас», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Для нас важно, чтобы клиентам было удобно пользоваться ВТБ Онлайн, поэтому мы постоянно улучшаем его и внедряем полезные продукты и услуги. Голосовое управление — один из значительных трендов в развитии цифровых сервисов, поэтому в начале прошлого года мы дали клиентам возможность совершать операции и получать консультации по банковским продуктам с помощью голосового ассистента. За год им воспользовались уже более 400 тысяч человек. Еще одним важным направлением для нас стало развитие цифрового профиля клиента, где можно самостоятельно управлять личными данными», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В рамках инфраструктурной трансформации специалистами банка было проведено обновление технологического оборудования — миграция ИТ-инфраструктуры ВТБ на комплекс ЦОД (центров обработки данных) нового поколения, подключение к новым ЦОДам всех точек продаж банка. Были применены технические решения, направленные на повышение надежности, масштабируемости и безопасности ИТ-сервисов банка.

Восемь проектов банка стали победителями премии Global CIO « Проект года

Была внедрена облачная платформа VTB.Cloud для обслуживания тысяч банковских серверов для команд разработки и ИТ сопровождения. Внедрение платформы позволило создать единую точку входа для всех сред ИТ-ландшафта, а также сократить время получения инфраструктурных продуктов с нескольких недель до нескольких минут.

Голосовой ассистент был внедрен в приложение ВТБ Онлайн в феврале 2021 года. Он консультирует клиентов по всем продуктам и услугам банка, а также позволяет совершить самые востребованные банковские операции: переводы между своими счетами клиенту ВТБ, переводы через СБП, оплату сотовой связи и другие. С момента запуска сервис помог более 400 тысячам пользователей провести платежи и переводы по наиболее востребованным операциям на общую сумму 40 млн рублей.

Собственная платформа ВТБ для интегрированного управления рисками разработана на основе открытого программного обеспечения. Платформа консолидирует потоки данных из всех основных риск-систем и благодаря инструментам роботизации бизнес-процессов и средствам интерактивной аналитики позволяет существенно повысить эффективность управления капиталом банка.

В 2021 г. ВТБ с помощью решения Tarantool от компании «VK Цифровые технологии» создал единую витрину управления персональными данными клиентов в ВТБ Онлайн. Теперь клиенты могут увидеть, какая информация о них есть у банка. Также в ближайшее время у пользователей появится возможность самостоятельно управлять и редактировать персональные данные прямо в ВТБ Онлайн. Кроме того, клиентам стала доступна загрузка информации с портала «Госуслуги». Этой функцией удобно пользоваться, например, если у человека появился ИНН, которого не было в банке: ему достаточно согласиться на передачу сведений из Госуслуг — и новые данные актуализируются автоматически.