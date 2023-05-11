Стартует онлайн-хакатон с призовым фондом 1 млн рублей

С 22 мая по 1 июня Совкомбанк и фонд «Сколково» проведут Sovcombank Team Challenge 2023 — онлайн-хакатон по разработке платформы для автоматизации процессов подбора персонала с призовым фондом в 1 млн рублей. Уже сейчас получено около 600 заявок от специалистов. Подать заявку на участие в мероприятии можно до 21 мая.



Подробности

Совкомбанк и Sk Fintech Hub проводят хакатон уже в четвертый раз и с каждым годом охват участников онлайн-соревнования становится все шире. В этом году заявок поступило даже больше, чем планировали организаторы. Высокий интерес к хакатону проявляют ИТ-специалисты со всей страны: на сегодняшний день больше всего участников из Москвы (28,31%) и Санкт-Петербурга (16,85%), а всего заявки поступили из 96 российских городов.

Претендентами на участие в соревновании становятся программисты разной квалификации. Большая часть заявок (51,0%) поступила от разработчиков уровня Junior, на втором месте — специалисты уровня Middle (26,8%). Доля регистраций от Senior-разработчиков составила 10,0%. Также были получены заявки от программистов уровня Trainee (7,3%) и Lead – 4,9%.

Ключевая задача Sovcombank Team Challenge в этом году — разработка платформы для автоматизации процессов подбора персонала: с момента составления заявки на вакансию до трудоустройства сотрудника.

Sovcombank Team Challenge 2023 проходит при поддержке информационных партнеров: Rspectr, MobileCom, Plusworld, ICT, CIS, GlobalCIO, ServerNews.

Детали онлайн-соревнования можно узнать на сайте.