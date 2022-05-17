Разделы

Ритейл Розница
|

Омниканальность в действии. Как создавали систему «одно окно» для 1,5 тыс. сотрудников клиентского сервиса в крупной сети гипермаркетов

Компания OmniLine реализовала крупный проект в сети гипермаркетов Глобус. Нужно было автоматизировать контакт-центр и сделать его по-настоящему омниканальным.

Проект стал действительно значимым не только для бизнеса, но и для всего отечественного ИТ-рынка. Он победил в конкурсе «Проект года» от GlobalCIO и занял второе место в конкурсе «Хрустальная гарнитура»

Предпосылки проекта

Основа коммуникационной стратегии сети гипермаркетов Глобус — «бесшовное» взаимодействие с клиентами. Это значит, что покупатель должен иметь возможность обратиться в компанию через тот канал, который ему наиболее удобен: оставить обращение на сайте, позвонить в КЦ, написать в мессенджер, поставить оценку с комментарием в геосервисах и пр.

При этом важно, чтобы клиент, начав общение в одном канале, мог продолжить его в другом, не замечая «стыков».

Программное обеспечение, которое ранее использовалось в контакт-центре сети Глобус, не позволяло этого сделать:

  • не было идентификации клиента по номеру телефона и единой истории взаимодействия с ним.
  • не использовались чаты для общения с клиентами в мессенджерах, не было интеграции с геосервисами.
  • система была сложной для работы операторов КЦ.

В результате компания регулярно сталкивалась со следующими проблемами:

  1. высокая текучесть кадров среди операторов контакт-центра.
  2. сложности с расчетами KPI сотрудников контакт-центра.
  3. низкая скорость обработки обращений и недовольство клиентов.

Что было сделано

Всего за 14 месяцев была создана и внедрена CRM система, которая позволяет коммуницировать с клиентами в любом канале связи.

Сейчас это:

Все каналы связаны между собой, оператор работает в единой системе и видит всю историю взаимодействия. Клиенты идентифицируются по номеру телефона, никнейму, e-mail. Даже если клиент обращается с разных номеров телефона, оператор уточняет этот момент и привязывает новые данные к карточке клиента.

MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами
Цифровизация

Операторы работают в едином приложении, у них есть доступ к базе знаний, в которой можно быстро найти ответы на часто возникающие вопросы — прямо из карточки звонка. Это сократило время обработки обращения и облегчило работу оператора.

Были настроены сквозные процессы обработки обращений, которые легко отслеживаются и поддаются количественной и качественной аналитике.

Дополнительным бонусом при реализации проекта стало внедрение модуля по записи на собеседование прямо из CRM.

Количественные результаты, которых уже удалось достичь всего за 3 месяца после завершения проекта:

  • Количество претензий на 10 тыс. чеков сократилось на 15%
  • Среднее время обработки звонка (AHT) сократилось на 30%.
  • Количество оценок положительного решения своего вопроса от клиентов увеличилось на 8%
  • Обучение операторов сократилось с трех недель до одной.

Около 80% бизнес-процессов претерпели изменения, что помогло создать “бесшовное” взаимодействие с клиентами. Благодаря большому количеству отчетов, стало возможным получать качественно новую информацию по управлению клиентским сервисом, в том числе в режиме реального времени.

Импортозамещение SIEM: что важно учесть
Импортозамещение

Таким образом, сеть гипермаркетов Глобус за короткий срок смогла внедрить систему, позволяющую обеспечить действительно омниканальное взаимодействие со всеми своими клиентами.

Ирина Никонорова, руководитель отдела исследований и клиентского сервиса сети гипермаркетов Глобус: «Контактный центр — это лицо компании. Наша ответственность — предоставить поддержку клиентам максимально качественно оперативно. Старт проекта по автоматизации и созданию действительно омниканального контакт-центра совпал с началом пандемии. Переход на удаленку стал настоящим вызовом. Но благодаря слаженной работе всех команд — и на нашей стороне, и на стороне OmniLine — мы смогли уложиться в оговоренные сроки. В работе было задействовано большое количество человек, и то что удалось всех организовать в новых для нас тогда условиях удаленной работы — это успех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС начала торговать подержанными смартфонами Samsung, Xiaomi и Realme по сниженным ценам

iPhone настигла злая карма. Юная китайская компания в два счета выбросила Apple из тройки лидеров российского рынка

«Мегафон» начинает продавать подержанные смартфоны

Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение

Россияне не от хорошей жизни научились выменивать новые смартфоны на старые

Россию постигли новые ограничения. Теперь производители смартфонов не поставляют их в долг, а требуют полную предоплату

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще