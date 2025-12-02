Получите все материалы CNews по ключевому слову
Видеоглаз IPTronic
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Видеоглаз и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 1
|Оськин Дмитрий 1 1
|Кривченко Григорий 1 1
|Колосов Александр 20 1
|Павлушко Роман 3 1
|Васильев Андрей 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.