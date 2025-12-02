Разделы

Видеоглаз IPTronic


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


02.12.2025 Безопасность в приоритете: 87% россиян поддерживают камеры в общественных местах 2
16.07.2025 «Паркли» и Iptronic начали сотрудничество для расширения возможностей паркинга 1
26.05.2025 Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ 1
28.03.2025 IPTronic тестирует уникальную российскую прошивку для средств безопасности 2
06.12.2024 «Цикада» и «Видеоглаз» объявили о стратегическом партнерстве в области видеонаблюдения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Видеоглаз и организации, системы, технологии, персоны:

Видеоглаз - Videoglaz 4 1
ЦИКАДА 8 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4346 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2040 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2653 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22981 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4662 1
Видеокамера - Camcorder 2322 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3756 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1436 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 889 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7082 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2423 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 447 1
Видеоглаз - VIDEOTRONIC 1 1
Оськин Дмитрий 1 1
Кривченко Григорий 1 1
Колосов Александр 20 1
Павлушко Роман 3 1
Васильев Андрей 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1164 1
Аренда 2580 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 349 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 1
