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Павлушко Роман


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 «Паркли» и Iptronic начали сотрудничество для расширения возможностей паркинга 1
16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций 2
20.11.2020 «Тилтех капитал» инвестировал в ресейл-маркетплейс товаров высокой моды 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Павлушко Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3039 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1083 2
eBay Inc 1625 1
Luxxy - маркетплейс товаров высокой моды 1 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7204 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2567 1
Аксессуары 4005 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 55 1
On-demand - "по требованию" 189 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11733 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 1
Avito - Авито недвижимость 25 1
Дудников Кирилл 1 1
Евладов Владимир 1 1
Волотовская Елена 39 1
Гарюнов Алексей 4 1
Михайлов Дмитрий 8 1
Копылов Дмитрий 2 1
Дубровин Иван 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52760 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 1
Москва - Садовое кольцо 150 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
Франция - Французская Республика 7921 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 1
Европа 24445 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7517 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2719 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16880 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1740 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1137 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5228 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5096 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1100 1
Fashion industry - Индустрия моды 272 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 939 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5090 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4563 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5406 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2374 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25056 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
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