Получите все материалы CNews по ключевому слову
Копылов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Копылов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3372 1
|Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 97 1
|Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 1
|Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1418 1
|Егоров Вадим 15 1
|Волотовская Елена 43 1
|Гарюнов Алексей 4 1
|Михайлов Дмитрий 8 1
|Павлушко Роман 3 1
|Дубровин Иван 3 1
|Москва - Садовое кольцо 156 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.