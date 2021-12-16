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Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций

Parkly, разрабатывающая сервис для цифровизации парковочных пространств на территории торговых и деловых центров, привлекла посевной (seed) раунд объемом $700 тыс. Лид-инвестором раунда стал FinSight Ventures, для которого это вторая инвестиция в данном сегменте – ранее FinSight инвестировал в американскую компанию Smarking. Также в раунде приняли участие Softline Venture Partners и управляющий директор компании «Авито.недвижимость» Иван Дубровин.

Parkly – облачная платформа для поиска, бронирования и оплаты коммерческих паркингов в торговых и бизнес-центрах, аэропортах, на вокзалах и других объектах. Посредством платформы автомобилисты через мобильное приложение бронируют место заранее, получают доступ к парковочным местам, сохраняют время на поиск свободного парковочного места в центре города, а также экономят на парковке, если машину необходимо оставить более чем на 1-2 часа.

Владельцам и управляющим парковочными пространствами Parkly позволяет: улучшить клиентский сервис для арендаторов и клиентов объекта, предложив им гибкие цифровые решения для паркинга; повысить доход за счет более эффективного управления парковочным пространством; внедрить возможность краткосрочной парковки без капитальных затрат, обычно связанных с установкой и обслуживанием паркоматов; привлечь на локацию новых посетителей.

Parkly для автомобилистов: сохраняет время на поиск гарантированного парковочного места; экономит деньги при стоянке продолжительностью несколько часов; позволяет заранее спланировать стоянку в центре, при поездке на деловую встречу, в ресторан, театр или другое мероприятие.

Сервис стартовал весной 2021 г. на средства основателей – Романа Павлушко (ранее — директор по технологиям в «Авито»), Дмитрия Копылова (обладатель опыта в сделках M&A) и Дмитрия Михайлова (ранее работал в сфере коммерческой недвижимости).

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Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners, сказала: «За полгода работы сервиса Parkly удалось подключить к платформе 12 объектов в пределах Садового кольца, а также привлечь первые 10 тыс. автомобилистов в мобильное приложение. Это говорит об очевидном запросе на необходимость уберизации парковочных пространств со стороны обеих целевых аудиторий сервиса. На мой взгляд, у Parkly есть все возможности внести ощутимый положительный вклад в транспортную инфраструктуру Москвы и других мегаполисов, предоставляя автомобилистам больше вариантов для решения “парковочного вопроса”, который особенно остро стоит в центре любого большого города».

Алексей Гарюнов, General Partner FinSight Ventures, сказал: «Пандемия изменила формат работы с 5/2 на гибридный. Люди стали более гибкими и, как это часто бывает, традиционные отрасли не успевают вовремя адаптироваться к изменениям. Parkly поможет индустрии соответствовать on-demand формату потребления, а также дополнительно утилизировать огромное количество off street парковочных мест, не видимых автовладельцам».

Роман Павлушко, CEO Parkly, отметил: «Парковка в центре и местах притяжения в городах зачастую вызывает дискомфорт у автомобилистов. Время поиска свободного места в таких локациях превышает 10 минут, что также создает дополнительный трафик и выбросы CO. А стоимость стоянки на 2+ часов, по мнению автомобилистов, не соответствует ожиданиям и возможностям водителей. Пересаживаться на такси или общественный транспорт готовы далеко не все. При этом мы видим огромное количество пустующих машиномест в коммерческих паркингах в этих локациях. Люди не знают про них, или не понимают, как в них попасть. Мы видим своей целью улучшить текущую ситуацию в местах притяжения, помогая паркингам и автомобилистам находить друг друга и снижать нагрузку на городскую среду».

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