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«Тилтех капитал» инвестировал в ресейл-маркетплейс товаров высокой моды

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Фонд «Тилтех капитал» инвестировал в c2c/ресейл-маркетплейс товаров высокой моды Luxxy.com. Для фонда эта сделка стала первой на ресейл-рынке.

Сумма сделки составила 15 млн рублей. Инвестиции будут направлены в два этапа равными суммами — в ноябре и декабре 2020. Оценка компании составила 120 млн рублей, в обмен на инвестиции фонд получит 12,5% в компании.

В марте 2020 к Luxxy присоединился как инвестор и ментор Роман Павлушко — ex-СТО «Авито» (участвовал в развитии «Авито» с 2009 по 2018 гг).

Luxxy — c2c/ресейл-маркетплейс брендовой одежды, обуви, сумок и аксессуаров премиального сегмента, работает на российском, европейском, китайском и американском рынках. Компания предоставляет платформу для размещения объявлений о продаже товаров от частных владельцев и выступает гарантом подлинности товара. Сейчас на площадке более 5 тысяч продавцов, продающих товары 2,5 тысяч мировых брендов. Каталог товаров ежедневно пополняется на несколько сотен наименований.

Привлеченные инвестиции будут направлены на масштабирование в России: расширение базы продавцов и покупателей, улучшение клиентского сервиса, функционала сайта и приложения, расширение команды.

Также в 2021 компания намерена протестировать гипотезы для международной экспансии через сотрудничество с крупными международными fashion-маркетплейсами. В настоящий момент Luxxy сотрудничает с eBay, помимо россиян покупки на платформе совершают жители США, Китая, Италии, Франции и пр. На сегодняшний день доля иностранных сделок составляет 15%.

«Основной потребитель для нас, конечно, это Россия. Зарубежные рынки сейчас рассматриваются в качестве дополнительных каналов продаж. Например, Штаты — это очень хороший потребитель, но при этом очень искушенный, уровень сервиса должен быть очень высоким, чтобы соответствовать ожиданиям американских потребителей. Самую крупную сделку на сегодняшний момент мы провели этим летом именно с покупателем из США, он приобрел лимитированную модель Hermes Birkin Croco за 2,7 млн рублей», — сказал сооснователь Luxxy Владимир Евладов.

«Luxxy находится в фокусе нашего фонда — у проекта подтвержденный трекшн: положительная юнит-экономика, высокий уровень удержания клиентов и растущий показатель повторных покупок, рост количества продавцов и ассортимента на платформе. Также растет количество продаж, в которых участвуют продавец из РФ и покупатель из США, что также интересно и перспективно для нашего фонда. В целом, ресейл-рынок — один из самых быстрорастущих в сфере fashion. В Европе и США он уже догоняет fast fashion, а в России он только формируется. Это голубой океан, возможно, следующий единорог именно здесь, и если это так, мы уверены, что им станет Luxxy», — отметил инвестиционный менеджер фонда «Тилтех капитал» Кирилл Дудников.

«Рынок онлайн-ресейла в России все еще недооценен. В основном этот рынок представлен компаниями, которые только сводят покупателей и продавцов, далее люди сами договариваются об оплате, доставке и т.п. Сегодня технологии позволяют существенно улучшить сервис, оцифровав все этапы сделки — от проверки товара до вручения его в руки клиенту в различных вертикалях. Одна из таких вертикалей — это личные вещи и аксессуары. В этом сегменте команда Luxxy имеет безусловные перспективы со своим продуктом, так как имеет серьезный предпринимательский опыт и работает в верхнем ценовом сегменте рынка, где качество и остаточная стоимость товаров позволяет компании выстроить отличный клиентский сервис», — сказал инвестор и ментор Luxxy Роман Павлушко.

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