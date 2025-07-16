«Паркли» и Iptronic начали сотрудничество для расширения возможностей паркинга

Разработчик платформы «P360» и сервиса бронирования и оплаты парковки «Паркли» и российский производитель систем видеонаблюдения Iptronic объявили о начале совместной работы, направленной на совершенствование существующей системы паркинга.

В рамках сотрудничества стороны планируют внедрить передовые парковочные камеры, которые обеспечат новые возможности и опции для пользователей. Это нововведение позволит значительно улучшить качество сервиса и повысить уровень безопасности на парковках.

Среди планируемых преимуществ системы — мониторинг свободных парковочных мест, распознавание номерных знаков, выявление случаев неправильной парковки, улучшенная навигация и возможность доступа к видеонаблюдению за своим автомобилем. Также пользователи смогут оперативно реагировать на оставленные предметы и аренду парковочного места в режиме реального времени.

«Одной из ключевых технологий, которую мы реализуем совместно с Iptronic, станет система персонального видеоконтроля за каждым машиноместом на парковке. В связке с нашей платформой «P360» она позволит в режиме реального времени фиксировать нарушения правил парковки – такие как занятость чужого места, выезд за границы разметки, и оперативно уведомлять об этом оператора, заказчика пропуска или посетителя. Подобные, на первый взгляд, частные случаи серьезно снижают эффективность использования парковочного пространства и затрудняют внедрение краткосрочной платной или гостевой парковки. Мы стремимся сделать использование парковок более предсказуемым, прозрачным и удобным как для водителей, так и для операторов», – сказал Роман Павлушко, руководитель компании «Паркли».

«Наши совместные усилия приведут к значительным изменениям в российском паркинге, который давно нуждается в обновлениях и улучшениях. Технология видеонаблюдения не только повысит безопасность и удобство для пользователей, но и станет важным шагом к развитию этой сферы. Мы стремимся внести свой вклад в рост и модернизацию парковочного пространства, чтобы сделать его более доступным и комфортным для всех водителей», – отметил Дмитрий Оськин, заместитель директора по направлению технического развития Iptronic.

Компании «Паркли» и Iptronic договорились о совместной разработке и внедрении новых технологий, которые сделают процесс парковки более удобным и безопасным для всех пользователей.