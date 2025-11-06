Most расширил возможности суперприложения с помощью готовых решений «ЮSoft»

Якутский суперапп Most встроил в свою экосистему ряд финансовых решений «ЮSoft» — BaaS-платформы от финтех-компании «ЮMoney». Этот шаг иллюстрирует общую тенденцию на российском рынке: уход от модели классического торгового агрегатора в сторону создания многофункциональных цифровых экосистем.

«Most изначально создавалась как экосистема, объединяющая ключевые сервисы — от маркетплейса и стриминга до афиши и цифровых продуктов. Мы всегда стремились быть не просто платформой, а технологическим мостом между пользователем и всеми нужными ему сервисами в одном месте. Сегодня мы видим, что банковские решения внутри экосистем — это уже не тренд будущего, а закономерный этап развития e-commerce. Просто быть банком или просто быть маркетплейсом — этого уже недостаточно. Лидеры рынка двигаются в сторону объединения финансов и цифровых сервисов, и мы идём с ними в одном направлении. Это не только про технологии, это про удобство, простоту и новый уровень клиентского опыта. Интеграция с «ЮSoft» стала важным шагом на этом пути. Отдельно хочу отметить профессионализм наших партнёров — проект был реализован в рекордно короткие сроки. Мы ценим такую скорость и качество взаимодействия. Most продолжает развиваться и строить сильную экосистему, где появятся игры, музыка, услуги и искусственный интеллект. Мы уверены: будущее — за коллаборациями, где объединяются сильные стороны разных компаний ради лучшего опыта для пользователя», — сказал CEO супераппа Most Прокопий Филиппов.

Сейчас в интерфейс Most встроены ключевые финансовые решения «Юsoft»: кошелёк пользователя, идентификация, пополнение баланса, денежные переводы, оплата товаров кошельком внутри площадки, а также чат поддержки и история операций. Позже добавятся платежи по QR-коду, выпуск виртуальных карт и платёжных стикеров, а ещё — выплаты от партнёров в кошельки пользователей.

«Если раньше для запуска собственных платёжных инструментов компаниям требовались значительные инвестиции в разработку и прохождение сложных регуляторных процедур, то сейчас технология Banking-as-a-Service (BaaS) позволяет встраивать готовые финансовые модули напрямую в существующие клиентские приложения и сайты. Партнёрство Most и «ЮMoney» является практическим подтверждением эффективности такой модели. Интеграция заняла всего несколько недель», — отметил руководитель BaaS-платформы «ЮSoft» в «ЮMoney» Андрей Васильев.

BaaS-модель «ЮSoft» позволяет легко добавлять финансовые решения в приложения и на сайты компаний без необходимости получать собственную банковскую лицензию. Такой подход меняет ландшафт цифровой коммерции, поскольку маркетплейсы становятся полноценными цифровыми экосистемами: пользователи получают доступ к покупкам и банковским услугам в едином интерфейсе.

«ЮSoft», представленный финтех-компанией «Юmoney» в сентябре 2025 г., спроектирован как конструктор финансовых решений для компаний из различных секторов экономики. Сервис позволяет не только улучшить клиентский опыт, но и создать новые источники дохода. Компании могут самостоятельно устанавливать комиссии, например, за вывод средств, и получать доход от транзакций своих пользователей за пределами платформы.

Технологии ЮSoft находят применение в разных отраслях. Микрофинансовые организации могут сократить операционные расходы на выдачу займов, страховые компании — упростить процесс выплат, а застройщики — организовать программы лояльности и приём платежей за ЖКУ. Чтобы встроить «ЮSoft» в свой бизнес, нужно выбрать решение на сайте платформы, оставить заявку на подключение и заключить договор.