«Юmoney» выпустила платёжный стикер для бесконтактной оплаты

Компания «Юmoney» начала выпускать платёжные стикеры для быстрой оплаты покупок. Платёжный стикер — альтернатива ушедшим сервисам, которая позволяет платить телефоном в одно касание.

«Мы учли опыт использования платёжных стикеров, которые уже есть на рынке, и сделали более удобную форму: стикер «Юmoney» можно наклеить в угол телефона. Для оплаты в офлайне его нужно приложить к терминалу, а в онлайне — использовать как обычную пластиковую карту. После оплаты деньги списываются с кошелька «Юmoney», детали платежа можно посмотреть в личном кабинете», — сказал Андрей Васильев, руководитель направления карточных продуктов «Юmoney».

Стикер c NFC-чипом выпускается на базе платёжной системы «Мир». По сути, это банковская карта, но в мини-формате. Стикер позволяет платить телефоном владельцам любых гаджетов, в том числе Apple. В отличие от ушедших из России аналогичных сервисов, он может работать без интернета и на разряженном телефоне. С помощью стикера пользователи «Юmoney», которые прошли полную или упрощенную идентификацию, могут снимать наличные в банкоматах, где есть бесконтактное обслуживание.

За счёт компактного размера стикер можно наклеить рядом с камерой смартфона, на брелок или другие устройства. В комплекте со стикером «Юmoney» идут два дополнительных клеевых слоя, которые пригодятся, чтобы переклеить стикер на другое место, например, на новый чехол.

«Стикер безопаснее пластиковой карты, так как на нём нет данных о владельце, сроках действия и других реквизитов. Эта информация хранится в личном кабинете пользователя. Если сравнивать стикер с Apple Pay, то это совершенно разные технологии, дополнительная защита токеном здесь отсутствует. Усилить защиту можно через банк или платёжный сервис, который выпустил стикер. Например, можно установить суточные лимиты трат», — отметил Андрей Васильев.

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Чтобы заказать стикер, нужен лишь кошелёк «Юmoney». Как и обычная банковская карта, стикер привязывается к счёту кошелька. За оплату стикером будет начисляться кэшбэк: до 5% баллами от «Юmoney» и до 30% рублями от партнёров программы лояльности платёжной системы «Мир».

Заказать стикер можно на сайте и в приложении «Юmoney». Цена с доставкой по России составляет 699 руб., с доставкой за границу — 1099 руб. В стоимость входит обслуживание стикера в течение всего срока действия — пяти лет.