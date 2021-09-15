Разделы

Бизнес-приложения
|

Группа RBI использует портал для контроля полного цикла строительных работ

Компания «Диджитал Дизайн» и группа RBI разработали новый портал, который автоматизирует полный цикл взаимодействия с подрядчиками в течение всего периода строительства. Решение на базе платформы Sitefinity закрывает большой объем работ, которые ранее велись разрозненно — это упрощает контроль исполнения, делает процесс прозрачным, а информирование — быстрым.

Группа RBI — один из лидеров в сегменте жилья премиум- и бизнес-класса. Она представлена на рынке Санкт-Петербурга в сегментах жилой, загородной и коммерческой недвижимости с 1993 г. С 2015 г. значительная часть работ компании ведется на базе порталов, разработанных компанией «Диджитал Дизайн». Это позволяет клиенту получать информацию о процессе строительства и оформлять документы в личном кабинете, а подрядчику взаимодействовать с компанией в процессе подготовки коммерческого предложения и договорной документации. При этом последующие этапы, в том числе строительство, сопровождались работой в нескольких информационных системах, не имеющих единой точки координации.

Новый портал, разработанный совместно компанией «Диджитал Дизайн» и группой RBI, автоматизирует полный цикл взаимодействия с подрядчиками в течение всего периода строительства. Он содержит полный перечень работ по каждому объекту, их количество по некоторым объектам может достигать десятков тысяч. И, если в прежней версии портала договор с подрядчиком представлял собой скан текстового документа, то в новой версии это детализированный свод данных о совокупности активностей, где каждый пункт был предварительно согласован при помощи коммерческого предложения, а после реализуется в системе.

После контрактования согласуются планы на весь производственный цикл, который может достигать 5 лет, затем они корректируются в оперативном режиме. Решение позволяет вносить изменения в удаленном режиме, что важно для сотрудников, работающих на объекте. Если в процессе вносятся корректировки в один из пунктов, то автоматически перестраиваются планы по всему объекту, и сотрудники RBI отслеживают и согласуют их. После подтверждения выполнения работ соответствующие документы поступают в платежную систему – таким образом портал охватывает весь производственный цикл.

«Наше 7-летнее сотрудничество с RBI позволяет нам хорошо понимать внутренние процессы компании и развивать функциональность порталов, ускоряя сроки принятия решений и сокращая риски возникновения непредвиденных ситуаций в ходе строительства крупных объектов. Это стало возможным за счет стабильной деятельности команды разработки, а также выбранной платформы Sitefinity CMS», - рассказала Полина Трофимова, руководитель проектов по заказной разработке.

Стратегии ИБ всегда игнорировали безопасность данных. Больше этого делать нельзя
Безопасность

Особенностью системы на базе Sitefinity стала сложная ролевая модель – на разных стадиях строительства вовлекаются разные подразделения. Также платформа позволила реализовать удобный интерфейс решения, что важно при работе с объемными таблицами и большим количеством данных: здесь на помощь приходят механизмы фильтрации, поиска информации и быстродействие системы.

Решение интегрировано с СЭД, учетной системой 1С для планирования и бюджетирования, а также с электронной почтой для рассылки уведомлений. Автоматизация строительного процесса на базе портала закрывает большой объем работ, которые ранее велись разрозненно – это упрощает контроль исполнения, делает процесс прозрачным, а информирование – быстрым. Система дает возможность создания различных видов отчетности для контроля статуса и плана-факта работ. Отслеживание статуса и качества каждого этапа – ключевой момент построения эффективного процесса строительства.

«Это нужное отраслевое решение для группы RBI, автоматизирующее взаимодействие с подрядчиками в части производственной документации, – комментирует Александр Чумбадзе, заместитель директора по ИТ в группе RBI. – Оно связывает ведомости объёмов работ со всеми производственными документами, обеспечивает прозрачность строительных работ. Удобнее стало не только сотрудникам группы RBI, но и представителям подрядчиков, которые теперь имеют постоянный доступ к актуальной информации по каждому договору. Уменьшается объём бумажных документов, а все основные процедуры согласования и подписания документов переместились в «цифру».

Дарья Лебедева

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного

На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда

Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе

Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux

Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО

«Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Petal Search от Huawei: не только поиск

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021