Группа RBI использует портал для контроля полного цикла строительных работ

Компания «Диджитал Дизайн» и группа RBI разработали новый портал, который автоматизирует полный цикл взаимодействия с подрядчиками в течение всего периода строительства. Решение на базе платформы Sitefinity закрывает большой объем работ, которые ранее велись разрозненно — это упрощает контроль исполнения, делает процесс прозрачным, а информирование — быстрым.

Группа RBI — один из лидеров в сегменте жилья премиум- и бизнес-класса. Она представлена на рынке Санкт-Петербурга в сегментах жилой, загородной и коммерческой недвижимости с 1993 г. С 2015 г. значительная часть работ компании ведется на базе порталов, разработанных компанией «Диджитал Дизайн». Это позволяет клиенту получать информацию о процессе строительства и оформлять документы в личном кабинете, а подрядчику взаимодействовать с компанией в процессе подготовки коммерческого предложения и договорной документации. При этом последующие этапы, в том числе строительство, сопровождались работой в нескольких информационных системах, не имеющих единой точки координации.

Новый портал, разработанный совместно компанией «Диджитал Дизайн» и группой RBI, автоматизирует полный цикл взаимодействия с подрядчиками в течение всего периода строительства. Он содержит полный перечень работ по каждому объекту, их количество по некоторым объектам может достигать десятков тысяч. И, если в прежней версии портала договор с подрядчиком представлял собой скан текстового документа, то в новой версии это детализированный свод данных о совокупности активностей, где каждый пункт был предварительно согласован при помощи коммерческого предложения, а после реализуется в системе.

После контрактования согласуются планы на весь производственный цикл, который может достигать 5 лет, затем они корректируются в оперативном режиме. Решение позволяет вносить изменения в удаленном режиме, что важно для сотрудников, работающих на объекте. Если в процессе вносятся корректировки в один из пунктов, то автоматически перестраиваются планы по всему объекту, и сотрудники RBI отслеживают и согласуют их. После подтверждения выполнения работ соответствующие документы поступают в платежную систему – таким образом портал охватывает весь производственный цикл.

«Наше 7-летнее сотрудничество с RBI позволяет нам хорошо понимать внутренние процессы компании и развивать функциональность порталов, ускоряя сроки принятия решений и сокращая риски возникновения непредвиденных ситуаций в ходе строительства крупных объектов. Это стало возможным за счет стабильной деятельности команды разработки, а также выбранной платформы Sitefinity CMS», - рассказала Полина Трофимова, руководитель проектов по заказной разработке.

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Особенностью системы на базе Sitefinity стала сложная ролевая модель – на разных стадиях строительства вовлекаются разные подразделения. Также платформа позволила реализовать удобный интерфейс решения, что важно при работе с объемными таблицами и большим количеством данных: здесь на помощь приходят механизмы фильтрации, поиска информации и быстродействие системы.

Решение интегрировано с СЭД, учетной системой 1С для планирования и бюджетирования, а также с электронной почтой для рассылки уведомлений. Автоматизация строительного процесса на базе портала закрывает большой объем работ, которые ранее велись разрозненно – это упрощает контроль исполнения, делает процесс прозрачным, а информирование – быстрым. Система дает возможность создания различных видов отчетности для контроля статуса и плана-факта работ. Отслеживание статуса и качества каждого этапа – ключевой момент построения эффективного процесса строительства.

«Это нужное отраслевое решение для группы RBI, автоматизирующее взаимодействие с подрядчиками в части производственной документации, – комментирует Александр Чумбадзе, заместитель директора по ИТ в группе RBI. – Оно связывает ведомости объёмов работ со всеми производственными документами, обеспечивает прозрачность строительных работ. Удобнее стало не только сотрудникам группы RBI, но и представителям подрядчиков, которые теперь имеют постоянный доступ к актуальной информации по каждому договору. Уменьшается объём бумажных документов, а все основные процедуры согласования и подписания документов переместились в «цифру».