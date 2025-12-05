Разделы

«Группа Лента» запустила технологию подтверждения возраста покупателя с помощью Max

«Группа Лента» запустила технологию подтверждения возраста с помощью мессенджера Max на кассах самообслуживания. Пилот охватывает более 2,7 тыс. магазинов.

Для покупки продукции с возрастными ограничениями на кассе самообслуживания не потребуется бумажный паспорт и присутствие консультанта. Достаточно отсканировать товар, а затем QR-код, который находится в профиле пользователя Max в разделе «Цифровой ID».

«Цифровой ID» — это аналог бумажных документов в виде QR-кода. Создать «Цифровой ID» можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав. «Цифровой ID» действителен только на том устройстве, на котором он создавался, а динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд.

С 4 декабря технология доступна в 2665 магазинах «Монетка» во всех городах присутствия торговой сети: подтвердить возраст покупатели могут на 3870 кассах. Кроме того, при поддержке команды Lenta tech (ИТ-бренд компании) технологию внедрили в шести гипермаркетах в Саратове, Ярославле, Тольятти, Казани, Самаре и в Санкт-Петербурге. Технологию тестируют в шести «Супер Лентах» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и в Ленинградской области. Проект охватывает 101 кассу и 63 терминала самообслуживания.

По результатам пилота «Группа Лента» планирует расширить функциональность на КСО и классических кассах в других магазинах торговой сети.

