«Философт» готовит осеннее обновление образовательной платформы «Учебный портал»

В ближайшие три месяца ИТ-компания «Философт» представит рынку обновленную версию образовательной платформы «Учебный портал». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

«Учебный портал» — это образовательная платформа и система управления курсами. Основные задачи, которые закрывает продукт, это помощь в адаптации новичку, обучение, развитие работников и внутренняя мотивация сотрудников.

В обновленной версии платформы появится четыре новых модуля, которые можно будет приобрести как пакетом, так и выборочно.

Кабинет руководителя. С помощью этого модуля можно будет составить индивидуальный план развития сотрудников и отследить его выполнение.

Кабинет учителя. В модуле будет доступно формирование перечня компетенций — soft/hard skills и набора обучающих материалов для каждой компетенции. А также создание учебных планов;

Модуль «Адаптация». Автоматизация процесса адаптации, начиная от назначения необходимого плана обучения и заканчивая заполнением обратной связи от адаптанта, контроль на всех этапах адаптационного периода. Данный инструмент разработан для наставников, курирующих новых сотрудников.

Календарь. Все важные события, сроки обучения, отчетные даты теперь будут в одном месте и всегда под рукой.

«Мы постоянно совершенствуем наш продукт, чтобы пользовательский опыт с каждым обновлением становился лучше. Команда постоянно изучает потребности рынка и собирает обратную связь от пользователей. Стоит отметить, что «Учебный портал» для нас — особенный продукт, так как влияет на уровень компетенций на рынке девелопмента. С его помощью отрасль может развиваться еще быстрее», — сказал Иван Власов, директор «Философт».

Платформа «Учебный портал» позволяет создавать курсы в интерактивном формате. Сотрудникам за успешное прохождение уроков могут начисляться «монетки» из модуля «Монетный двор», что будет их еще больше стимулировать на получение новых знаний. Подобный игровой формат выбрали наши партнеры и создали курсы для сотрудников девелоперских компаний.

«Учебный портал» поможет компаниям повысить уровень компетенций сотрудников, организовать непрерывное дистанционное обучение и проверку знаний, обеспечить доступ к общим информационным ресурсам компании из единого окна.

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«Философт» — российская ИТ-компания, создающая технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.