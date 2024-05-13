«Лента» ускорила сборку заказов благодаря навигации в гипермаркетах

«Лента» запускает мобильную навигацию для сборщиков онлайн-заказов. Благодаря новой функции время сборки товаров снизилось на 4,2%. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Торговая сеть внедрила новую функцию в мобильное приложение, которое используют сборщики товаров. Теперь они могут видеть «адрес» размещения каждого товара. В магазинах появилась соответствующая навигация в виде логичного обозначения номеров рядов и наклеек с номерами сегментов оборудования, снабженных дополнительно QR-кодами. Номера оборудования и координаты связаны напрямую с базой данных мерчандайзинга «Ленты».

После считывания кода с наклейки автоматически записывается «адрес» товара. Система самообучаемая: если сборщик не нашёл позицию в указанном месте, он отмечает её актуальное расположение, после чего для других пикеров выстраивается уточнённый маршрут. Решение оказалось полезным и для случаев, когда выкладка товара спланирована одновременно в нескольких местах гипермаркета. Приложение рассчитывает сборку таким образом, чтобы пикер прошел по кратчайшему пути.

Компания тестировала новую функцию для сборщиков заказов в четырех магазинах Москвы и Санкт-Петербурга в течение трех месяцев. За это время объем ненайденных товаров сократился на 17%, время сборки – на 4,2%. Благодаря проекту удалось почти на треть снизить количество отмен заказов из-за отсутствия ключевого товара. Компания внедрит функцию поиска товаров для сборщиков заказов во всех регионах присутствия до конца июня.

В двух магазинах функция адресного поиска товара была доступна покупателям. За три месяца ею воспользовались более 73 тыс. раз.

Директор по мерчандайзингу и управлению торговым пространством гипермаркетов Марина Андронаки сказала: «Благодаря возможности быстро найти необходимый товар мы увеличили продажи гипермаркетов, в которых проходил пилот. За время тестирования функцией поиска воспользовалось 5% покупателей-пользователей мобильного приложения, средний чек которых оказался выше на 1,6%, а конверсия в покупку – больше на 10 процентных пунктов. Большинство покупателей оценили опыт позитивно – они быстро находили нужный товар, считают сервис удобным и полезным, готовы рекомендовать его. При этом технология адресного хранения товара не требует установки дополнительного оборудования».

Осенью 2024 г. адресный поиск товара станет доступным в мобильном приложении «Ленты» всем покупателям гипермаркетов.

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«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка», входящую в десятку крупнейших розничных сетей России. «Лента» также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». «Лента» была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2024 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 316 супермаркетов и 2,38 тыс. магазинов у дома общей торговой площадью свыше 2,3 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5,3 тыс. кв. м, средняя площадь супермаркета — 760 кв. м, средняя торговая площадь магазина у дома — 280 кв. м. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. В 2023 г. выручка «Ленты» составила 616 млрд руб. (около $8,8 млрд).