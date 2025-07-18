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Outsorsa Аутсорса
Outsorsa — российский интегратор, разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Решения Outsorsa ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса.
УПОМИНАНИЯ
Outsorsa и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 2
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 2
|Лента - Монетка - торговая сеть 56 1
|Чуканов Сергей 99 3
|Федотов Александр 11 1
|Молодык Владимир 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151021 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 2
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