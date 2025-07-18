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Outsorsa Аутсорса


Outsorsa — российский интегратор, разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Решения Outsorsa ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса. 

УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Outsorsa представила решение CMDB Viewer на маркетплейсе SimpleOne 1
18.11.2024 SimpleOne и Outsorsa заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Outsorsa и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 161 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 132 2
Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 22 2
Inline Group - Инлайн Груп 100 2
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 32 2
ServiceNow 90 2
Softline - Софтлайн 3043 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 309 1
Salesforce 437 1
OpenText - Micro Focus 109 1
Telegram Group 2304 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 1
Pipedrive 15 1
Oracle Corporation 6776 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 2
Лента - Монетка - торговая сеть 56 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32443 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 599 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3296 2
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 57 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1390 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 789 2
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 140 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54083 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4051 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4710 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21362 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21334 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2029 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15711 1
VeriSM 18 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 416 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2573 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7214 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1117 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 527 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 33 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 15 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 23 1
Outsorsa - CMDB Viewer 2 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 24 1
Чуканов Сергей 99 3
Федотов Александр 11 1
Молодык Владимир 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 151021 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7099 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49744 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9398 2
Металлы - Золото - Gold 1165 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8049 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3041 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5231 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53249 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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