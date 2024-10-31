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Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве

ИТ-конференция от российского разработчика решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne прошла в Москве. 19 ведущих экспертов поделились трендами в автоматизации бизнес-процессов и обсудили ключевые аспекты перехода с иностранного на отечественное ПО. Событие привлекло более 300 участников, включая IT-руководителей, специалистов ведущих IT-компаний и ключевых игроков в области цифровой трансформации.

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Деловая программа мероприятия включала 15 докладов. Эксперты SimpleOne подвели итоги и рассказали о планах развития платформы компании в направлениях ESM, ITSM, ITAM, SDLC, B2B CRM и HRMS. Они представили свое видение по созданию общей системы вовлечения на базе Low-code платформы и в бизнес-приложениях. Профессионалы презентовали новые продукты: систему внутренней коммуникации SimpleTwo, систему для автоматизации работы HR-дирекции и управления персоналом HRMS, новый модуль «Управление потребностями» SimpleOne ITAM.

Клиенты компании поделились шестью реальными историями развития бизнеса на платформе SimpleOne. Генеральный партнер ИНЛАЙН ГРУП рассказал об об опыте внедрения решения в авторитейле, телекоме и госсекторе, сотрудники банка «Уралсиб» – о разработке корпоративного портала и системе управления контентом, РАНХиГС – об оптимизации услуг поддержки для поступающих и сотрудников университета. Эксперт из торговой сети «Монетка» представил кейс по экстренному импортозамещению в своей компании и миграции с иностранного ServiceNow на отечественный SimpleOne. Также о своем опыте рассказали представители Медиа-Тел, Outsorsa, АЛРОСА-ИТ, FPlus, МТС Банка, ITGLOBAL.COM.

«Мы гордимся тем, что SimpleOne объединяет вокруг себя сильнейших экспертов отрасли. Наши решения в области ESM, ITSM, ITAM и других направлений — это результат тесного сотрудничества с клиентами и партнерами. SimpleOne DAY 24 стал важным событием года в сфере цифровой трансформации бизнеса. Конференция предоставила участникам уникальную возможность для профессионального развития и нетворкинга в атмосфере открытого диалога и обмена опытом», — прокомментировал генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов.

В завершении программы выступил Владимир Молодык из компании Ainergy. Он рассказал про внедрение нейросетей и искусственного интеллекта на базе платформы SimpleOne, а именно автоматического заполнения и обработки звонков, диаризации, анализа пользовательских запросов и поиска похожих инцидентов, распознавания документов, оптимизации кода в любой язык.

После выступлений гости насладились живой джазовой музыкой, нетворкингом и вечерним фуршетом. Партнерами фуршета выступили компании Softline и Систематика.

erid:LjN8Kb2UQРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Симпл 1"ИНН/ОГРН: 9725013892/1197746396913Сайт: https://simpleone.ru/

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