«Лента» трудоустроит роботов-уборщиков в новые супермаркеты

«Лента», мультиформатная розничная сеть, завершила тестирование автоматической поломоечной машины Pudu CC1. По его результатам компания трудоустроила робота-уборщика в супермаркет в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Центр инноваций «Ленты» тестировал робота-уборщика Pudu CC1 китайского производства в магазине «Супер Лента» в московском районе Марьино. Поломоечная машина полностью автономна и хорошо ориентируется в магазине по карте, которую настроили инженеры SPI robotics – официального дистрибьютора клининговых роботов в России. При этом она почти в два раза меньше по габаритам, чем аналогичные модели. За счет небольших размеров устройство быстро объезжает все препятствия и легко перемещается по торговому залу, поддерживая постоянный уровень чистоты.

Робот умеет подметать мелкий мусор, работает как пылесос и моет полы. Зарядка и замена воды происходят автоматически. Во время пилота машина продемонстрировала высокое качество уборки помещений. Модель безопасна в эксплуатации и оснащена специальным сигнальным маяком, предупреждающим покупателей и сотрудников о движении.

Директор торговой сети «Супер Лента» Альберт Поршнев: «Мы регулярно следим за инновационными технологиями в ретейле, направленными на облегчение труда сотрудников компании. Роботы-уборщики позволяют сэкономить время и освободить ресурсы команды на другие операции. Современные технологии уборки позволяют сделать наши магазины более чистыми и привлекательными для покупателей. Мы планируем использовать роботов-уборщиков во всех новых магазинах и сейчас формируем план «трудоустройства» более 100 роботов в действующие».

Первый робот-уборщик Pudu CC1 уже приступил к своим обязанностям в «Супер Ленте» на Новочеркасском бульваре в Москве.

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«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка». «Лента» также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос».

Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2024 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 316 супермаркетов и 2380 магазинов у дома общей торговой площадью свыше 2,3 млн кв. м в более чем 650 населенных пунктах России. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. В 2023 г. выручка «Ленты» составила 616 млрд руб.