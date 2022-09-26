Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne

Успешно завершен проект миграции торговой сети «Монетка» на российскую платформу автоматизации бизнес-процессов SimpleOne. Платформа полностью заменила предыдущее иностранное решение и стала единым окном для поддержки всех ИТ-процессов и процессов эксплуатации торговых точек. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В условиях возросшего интереса к импортозамещению в ИТ компания «Монетка» приступила к проекту миграции своей ITSM-системы в конце 2021 г. и полностью завершила его весной 2022 г. Проект всего за три месяца реализовал интегратор ООО «Медиа-тел» (Devoteam Group). Особенностью миграции стало экстренное переключение со старой системы на новую SimpleOne: платформа ServiceNow резко прекратила работу, лишив специалистов «Монетки» доступа к системе. Клиенту совместно с интегратором и вендором пришлось срочно, всего за два дня, ввести в эксплуатацию новую платформу раньше запланированного срока. Таким образом то, что планировалось реализовать в течение двух-трех недель, было сделано за 48 часов – были перенесены настройки, данные и справочники, а специалисты «Монетки» приступили к работе в системе. Далее проект внедрения продолжился уже при параллельной работе пользователей в новой системе.

«Система экстренно перешла в эксплуатацию в тот момент, когда ее функциональность еще необходимо было дорабатывать. Теперь все результаты мы выкатывали не на демо, а на продуктивный стенд, на котором уже работают несколько тысяч человек. В этот непростой момент платформа SimpleOnе продемонстрировала очередное свое достоинство – она позволяет накатывать обновления и исторические данные без остановки системы, что дает возможность максимально минимизировать негативный ффект внезапного отключения», – сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ-услугами ООО «Медиа-тел».

«Во время экстренного отключения специалисты интегратора вновь доказали свой профессионализм, а вендор показал себя как надежный партнер. SimpleOne оперативно развернул для нас стенды, предоставил нам лицензии и максимально способствовал быстрому переходу со старой платформы на новую», – отметил Игорь Иванов, директор управления сервиса торговой сети «Монетка».

«В Монетке мы увидели целевого клиента, заинтересованного в развитии и повышении зрелости своих процессов. С помощью инструментов платформы SimpleOne можно автоматизировать любую бизнес-логику в кратчайшие сроки», – сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

В результате проекта миграции на платформе SimpleOne для клиента была выстроена ESM-система, выполняющая роль единого окна для поддержки всех ИТ-процессов и автоматизации процессов эксплуатации зданий и магазинов. Миграция прошла незаметно для пользователей, так как в рамках проекта интерфейсы и функциональность новой платформы были адаптированы к устоявшемуся пользовательскому опыту клиента. В настоящее время в системе работает около 7500 человек.

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SimpleOne – российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.

Торговая сеть «Монетка» – российский продуктовый ритейлер, работающий в формате «магазин у дома». «Монетка» имеет более 1900 продуктовых магазинов на территории Урала, Сибири и Приволжья.

Devoteam является европейской консалтинговой группой компаний в области инновационных технологий, с представительствами в 17 странах, более 5000 сотрудников и оборотом более 900 млн евро в 2020 г. ООО «Медиа-тел» – подразделение Devoteam Group в России. Послужной список реализованных проектов включает в себя автоматизацию процессов поддержки внутренних и внешних пользователей, управления ИТ-активами и конфигурациями, управления административно-хозяйственной деятельностью, а также разработку и настройку корпоративных порталов самообслуживания.