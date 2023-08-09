Caviar представил iPhone 15 «Баба Яга» в коллекции John Wick Edition

Caviar, российский производитель люксовых смартфонов, выпустил коллекцию, посвященную герою боевиков, Джону Уику. Эксклюзивные отсылки к фильму и дорогие материалы – это еще не полный список того, чем может похвастаться кастомная серия iPhone 15 JWE. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Первый фильм о Джоне Уике вышел в 2014 г., за это время франшиза завоевала сердца миллионов фанатов по всему миру, в том числе в России. Четвертая часть «Джона Уика» побила все кассовые рекорды, а кинокомпания Lionsgate объявила, что и пятая уже находится в разработке. Сентиментальный убийца в трауре стал сверхчеловеком и новой иконой стиля где-то между Джеймсом Бондом и Нео.

Caviar представил iPhone 15 «Баба Яга» в коллекции John Wick Edition

Название флагмана серии iPhone 15 JW – Baba Yaga – это мгновенный тест на знание сюжета фильмов о Джоне Уике. Зловещее прозвище героя, которое подчеркивает его убойную силу и скрытность. Заключенный в титановый корпус, смартфон демонстрирует портрет Джордани Йовановича в черно-белых тонах. Особая деталь – глаза самого известного Белоруса горят белым цветом. Секрет в светодиодной подсветке, встроенной в корпус.

Вдохновленный неутолимым желанием свободы и мести Джона Уика, iPhone 15 Bounty Hunter («Охотник за золовами») воплощает непоколебимую решимость. Титановый корпус украшен лазерной гравировкой монеты «Континенталь», символического токена из саги о неудержимом наемнике. Дизайн с черепом и двумя пересекающимися пистолетами, символизирующий беспощадную борьбу за справедливость. Элементы выполнены из полированного титана, применяемого в лучших швейцарских часах.

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Смартфон iPhone 15 Pro Viper создан для истинных почитателей редкого оружия. На титановом корпусе представлен рельеф пистолета TTI JW4 Pit Viper, а отдельные детали покрыты золотом 24 карата. Фанаты смогут сравнить золотую копию пистолета с настоящим, который они уже видели в четвертой главе Джона Уика, вышедшей на экране в марте этого года.

Цены на модели стартуют с отметки 439 тыс. руб. за iPhone 14 Pro Max Baba Yaga 128 ГБ. Самый дорогой и эксклюзивный – iPhone 15 Bounty Hunter 1Tb за 634 тыс. руб.. Особый подарок – монетка «Континенталь», покрытая 24-каратным золотом, прилагается к каждому телефону коллекции.