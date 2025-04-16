CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по КЭДО от «1С»

Компания CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по кадровому электронному документообороту (КЭДО) от компании «1С». В условиях повышенного внимания государства и заказчиков к цифровизации кадрового делопроизводства компания планирует вкладываться в развитие этого направления и расширять штат специалистов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Получение сертификата «Центр компетенций по кадровому ЭДО (1С:Кабинет сотрудника)» – дополнительное свидетельство опыта компании, накопленного в этой сфере. Такой статус получают партнеры «1С», имеющие в штате экспертов, глубоко ориентирующихся в законодательной базе КЭДО, хорошо понимающих функционал сервиса «1С:Кабинет сотрудника», и реализующих проекты по внедрению, кастомизации и развитию кадрового документооборота.

«1С:Кабинет сотрудника» – инструмент для автоматизации обмена кадровыми документами между работодателем и сотрудниками. Он позволяет специалистам оформлять различные типы заявлений – на отсутствия, отпуска, переносы отпусков, запрашивать справки 2-НДФЛ, с места работы, получать расчетные листки в электронной форме. Работодатель имеет возможность отправить на подпись любые кадровые приказы или произвольные документы (ЛНА), произвести сбор графика отпусков. Заказчики, желающие внедрить у себя такую функциональность, смогут найти CorpSoft24 среди партнеров «1С» на официальном сайте вендора.

«Мы наблюдаем, что количество заказчиков, интересующихся внедрением кадрового электронного документооборота, стабильно растет. Среди них компании любого масштаба: от сегмента enterprise до представителей малого бизнеса. При этом сервис «1С:Кабинет сотрудника» остается одним из наиболее популярных и доступных российских решений в этой сфере. Чтобы успешно внедрить и поддерживать этот продукт, специалисты должны хорошо ориентироваться в законодательстве в области КЭДО и отчетливо понимать, как можно доработать решение под потребности клиента. Поэтому мы развиваем компетенции своих экспертов и сейчас проводим повышение их квалификации по использованию платформы разработки «1С:Предприятие.Элемент», которая позволяет значительно развить базовую функциональность сервиса и, буквально, реализовать все потребности наших клиентов. Уверены, что такая планомерная работа, а также получение сертификата помогут нам расширить клиентскую базу и повысить качество поддержки существующих клиентов», – сказала Марина Паськова, главный аналитик CorpSoft24.

По подсчетам аналитического центра РОСЭУ, к 2024 г. 69% крупнейших работодателей России перешли или запланировали переход на КЭДО. Эту тенденцию подтверждают специалисты компании «Тензор»: они прогнозируют, что к 2025 г. на КЭДО перейдут 80% российских компаний со штатом более 50 человек. Такая высокая динамика обусловлена не только удобством взаимодействия организаций с сотрудниками в цифровой среде, но и инициативами регуляторов: по мнению многих экспертов, в ближайшем будущем кадровый ЭДО станет обязательным для организаций госсектора, а затем и для бизнеса.