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Паськова Марина

СОБЫТИЯ


16.04.2025 CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по КЭДО от «1С» 1
10.04.2025 CorpSoft24 помогла автоматизировать складской учет президентской платформы «Россия – страна возможностей» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Паськова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 3
9594 3
Тензор 173 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
ГалоПолимер 14 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
ОМК - МК ОМК-Экометалл - Металлоломная компания ОМК Экометалл 2 1
Транс Синергия 4 1
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Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 207 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
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Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
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1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
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1С:ERP Управление предприятием 841 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
CorpSoft24 - Цифровое снабжение 3 1
Пучков Дмитрий 71 1
Рензяев Константин 79 1
Мартынов Александр 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Африка Северная 262 1
Казахстан - Республика 6048 1
Ближний Восток 3154 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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