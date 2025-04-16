Индексная книга (каталог) CNews*
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Паськова Марина
СОБЫТИЯ
|16.04.2025
|CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по КЭДО от «1С» 1
|10.04.2025
|CorpSoft24 помогла автоматизировать складской учет президентской платформы «Россия – страна возможностей» 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Паськова Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 3
|1С 9594 3
|Тензор 173 1
|1С-Битрикс - Bitrix 675 1
|ГалоПолимер 14 1
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
|ОМК - МК ОМК-Экометалл - Металлоломная компания ОМК Экометалл 2 1
|Транс Синергия 4 1
|Пучков Дмитрий 71 1
|Рензяев Константин 79 1
|Мартынов Александр 59 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|Африка Северная 262 1
|Казахстан - Республика 6048 1
|Ближний Восток 3154 1
|Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
|Узбекистан - Республика 2005 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.