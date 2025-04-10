CorpSoft24 помогла автоматизировать складской учет президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Автоматизированная учетная система, созданная командой CorpSoft24 на базе решения «1С», помогла президентской платформе «Россия – страна возможностей» перевести все процессы сопровождения закупок, складского учета, управления запасами и эксплуатацией товарно-материальных ценностей в единое цифровое поле.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» – это открытая площадка для самореализации людей всех возрастов и профессий: школьников, студентов, профильных специалистов, предпринимателей, управленцев, ученых и не только. За почти 7 лет работы участниками проектов платформы стали жители 89 регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Организация активно проводит закупки, приобретая товары для реализации проектов и для административных нужд.

«Ранее у нас не было централизованной системы, складской учет велся разрозненно — частично в бухгалтерской программе, частично – в Excel. Это затрудняло получение актуальной информации об остатках и движении товаров, мешало эффективно оптимально размещать товары на складе и замедляло документооборот между подразделениями. Многое приходилось делать вручную и по телефону, что отнимало время. Мы приняли решение внедрить автоматизированную систему, чтобы повысить прозрачность, синхронизировать работу команд, ускорить рутинные операции и рациональнее использовать складские площади», — отметил руководитель отдела сопровождения информационных систем департамента информационных технологий президентской платформы «Россия — страна возможностей» Александр Мартынов.

Проект длился 4 месяца. На первом этапе специалисты CorpSoft24 собрали, проанализировали и структурировали требования заказчика к системе, спроектировали будущее решение. В качестве основы учетной системы была выбрана конфигурация «1С: Комплексная автоматизация» на платформе «1С: Предприятие 8». Второй этап содержал настройку типового решения и его доработку в соответствии с согласованной проектной документацией. На третьем этапе специалисты протестировали систему, перенесли в нее данные из всех разрозненных источников, запустили ее в промышленную эксплуатацию и провели обучение сотрудников заказчика.

«Сегодня учетная система позволяет заказчику управлять товародвижением, запасами, эксплуатацией товарно-материальных ценностей. Главное – прозрачное и эффективное управление складскими операциями. Это и склады различной топологии, в том числе с адресным хранением товаров на уровне складских ячеек, и внутреннее перемещение товаров, и отражение результатов инвентаризации товаров на складах, и внутреннее потребление товаров, и штрихкодирование», – сказала Марина Паськова, руководитель проекта CorpSoft24.

В новой системе работают все сотрудники организации, ответственные за складской учет и поставки. Система синхронизирована с бухгалтерской программой заказчика.