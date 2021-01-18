«Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге

Абоненты «Контур.Диадока» и «Платформы ЭДО» смогут отправлять и принимать в электронном виде товарные накладные, акты, счета-фактуры, УПД и другие документы. Данные о маркированном товаре в электронных УПД корректно передаются в роуминге. Благодаря ЭДО сведения из УПД автоматически направляются в систему маркировки при подключении соответствующей опции.

Пользователи двух разных систем электронного документооборота (ЭДО) смогут обмениваться документами. Это возможно, только когда между операторами ЭДО настроена роуминговая связь.

Роуминговая технология упрощает обмен юридически значимыми документами с теми контрагентами, которые подключены к другому оператору ЭДО. Документы в роуминге передаются так же быстро, как и между клиентами одного оператора.

Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами и руководитель направления маркировки IT-компании «Платформа ОФД», сказал: «Электронный документооборот становится необходимой составляющей эффективности бизнеса, особенно в торговле. ЭДО-роуминг дает контрагентам возможность бесшовного обмена документами между разными операторами ЭДО. Он полностью закрывает вопрос надежной передачи прав собственности на маркированные товары между поставщиками и магазинами. Благодаря настройке роуминга клиенты сервисов Контур.Диадок и «Платформа ЭДО» теперь получили дополнительное преимущество и смогут развивать деловой оборот в удобном дистанционном формате».

Роман Акимов, менеджер проектов развития «Контура», отметил: «Мы стремимся развивать роуминговое покрытие и рады, что в самом конце 2020 года смогли перевести в промышленную эксплуатацию роуминг с компанией «Платформа ОФД». Пользователи Контур.Диадока уже могут обмениваться электронными документами с клиентами системы «Платформа ЭДО». Сейчас для этого необходимо на сайте Контур.Диадока заполнить заявку на роуминг. В ближайшее время мы с партнером планируем запустить в роуминге отправку приглашений контрагентам, это ускорит настройку связи между пользователями двух систем ЭДО. Развитие роуминга — важное направление для Контура. Когда роуминг настроен, клиентам проще перейти на ЭДО со своими контрагентами, которые используют системы других операторов. Если роуминга между операторами нет, компаниям приходится поддерживать документооборот на бумаге или осваивать еще одну систему ЭДО».

По данным ассоциации РОСЭУ, «Контур» лидирует по количеству настроенных роуминговых соединений: компанией заключено 26 роуминговых соглашений с другими операторами ЭДО, в том числе 8 новых соединений с другими операторами настроено в 2020 году.