Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лагунова Анна
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний 1
|10.02.2023
|Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum 1
Лагунова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Автоматика Концерн 1664 1
|Directum - Директум 1115 1
|Воропаев Алексей 6 1
|Зуев Андрей 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.