Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum

РТУ МИРЭА расширяет подготовку студентов по разработке в low-code-среде Directum RX, а также их теоретические знания и практические навыки в области цифровизации благодаря программе партнерства с вендором. Об этом CNews сообщили представители Directum.

РТУ МИРЭА сотрудничает с компанией Directum с 2021 г. Преподаватели прошли обучение по Directum RX, подтвердили знания и умения на сертификационных экзаменах. Взаимодействие с вендором позволило повысить качество практической подготовки обучающихся и помочь студентам глубже понять этапы жизненного цикла ИТ-системы. Выпускники, обладающие знаниями в сфере управления корпоративным контентом и навыками работы в ECM-системах, имеют высокий потенциал и интересны работодателям.

«Подготовку ИТ-специалистов сложно представить без обучения работе с востребованными на рынке программными продуктами, к которым, безусловно, относится и Directum RX. При цифровой трансформации бизнеса ECM/BPM-системы являются обязательными и фундаментальными», – сказала Анна Лагунова, зав. кафедрой Цифровой трансформации, Института информационных технологий РТУ МИРЭА.

В настоящее время кафедра готовит к внедрению в учебный процесс курс по прикладной разработке в среде программирования Directum RX. Это направление вызывает высокую заинтересованность студентов. Университет планирует развивать программу сотрудничества с компанией Directum по обучению в части разработки и бизнес-задач по управлению контентом.

В МИРЭА позитивно оценивают партнерскую программу с образовательными учреждениями. «Компания Directum активно идет навстречу вузам, оказывая и методическую, и техническую поддержку на высочайшем уровне. Отмечу, что у кафедры и университета есть большой опыт работы с вендорами, и далеко не все компании столь же внимательны к вузам, как Directum» — отметил директор Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Зуев.

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РТУ МИРЭА — образовательный и научно-исследовательский центр, сочетающий в своей работе классические университетские традиции и современные образовательные технологии, готовит квалифицированных специалистов для быстро развивающихся наукоемких отраслей науки и техники: телекоммуникаций, информационных и компьютерных технологий, автоматики, кибернетики, радиотехники и электроники, химии и биотехнологий.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.