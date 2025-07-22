Гигантский российский ИТ-холдинг без предупреждения меняет гендиректора

Холдинг «Т1» в очень скором будущем обзаведется новым генеральным директором. Нынешний СЕО пришел в ИТ-корпорацию из банковского сегмента и был у руля с октября 2023 г., то есть меньше двух лет, но дольше предшественника. Официальная причина смены руководителя пока не раскрывается, как и имена претендентов на эту должность.

Новый глава «Т1»

В российском холдинге «Т1» в самое ближайшее время может смениться генеральный директор, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько неназванных источников в ИТ-сфере и на телеком-рынке. В самом «Т1» информацию о возможном приходе нового СЕО косвенно подтвердили. «Подтверждаем кадровые изменения в ИТ-холдинге "Т1". При этом компания сохранит выбранный ранее стратегический курс. Наша цель – формирование полноценной вертикально-интегрированной компании и укрепление позиций лидера отечественного ИТ-рынка», – сказали CNews представители «Т1».

К моменту выхода материала подлинная причина поиска нового главы корпорации установлена не была. Источники издания непосредственно в самом холдинге полагают, что кадровые перестановки на высшем уровне могут быть связаны с планами по диверсификации бизнеса, а также с подготовкой к выходу на биржу, которая в настоящее время находится в завершающей стадии.

Все идет по плану

Во главе «Т1» в настоящее время стоит Алексей Фетисов – выходец из ВТБ со степенью магистра МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Системы автоматизированного проектирования». Как сообщал CNews, он занял пост СЕО холдинга в октябре 2023 г., то есть менее двух лет назад.

«Т1» За пять лет у холдинга было четыре генеральных директора

Под руководством Алексея Фетисова холдинг «Т1» добился внушительных финансовых результатов. Так, по итогам 2024 г., то есть после первого года под его началом, холдинг показал 29-процентный рост выручки по сравнению с 2023 г. – она превысила 249 млрд руб.

По информации источников «Коммерсанта», прямо сейчас Фетисов свою должность не покидает. Он продолжит работать «до завершения кадровых процедур», но пока неясно, как много времени потребуется на их завершение, и в целом о каких процедурах речь. Не исключено, что имеется в виду поиск подходящего кандидата на пост СЕО.

Приближенный к «Т1» собеседник издания подчеркнул, что грядущая смена генерального директора – «плановая с точки зрения холдинга». Отдельно он сделал акцент на том, что «масштабной пересборки команды не ожидается».

Поиски продолжаются

Cмена генерального директора в последние годы стала частой практикой в «Т1». Так, 10 июня 2020 г. пост СЕО группы «Т1» занял Сергей Соловьев, но уже в мае 2022 г. он освободил его.

Как сообщал CNews, на место Соловьева пришел Игорь Калганов, который до этого занимал должности технического директора «ИКС холдинга» и дочернего предприятия «Мегафона», а также руководителя направления в Mail.ru Group (ныне VK). Он покинул холдинг всего через три месяца, в августе 2022 г.

С конца лета 2022 г. и вплоть до октября 2023 г. генерального директора у «Т1» как такового не было. После ухода Калганова временно возглавил холдинг, то есть стал ВРИО гендиректора, Дмитрий Харитонов. После утверждения Алексея Фетисова на пост главы «Т1» в октябре 2023 г. Харитонов стал его первым заместителем.

Смена собственников

«Т1» – это в прошлом «Техносерв», ИТ-компания, основанная в 1992 г. братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми (экс-владельцы Промсвязьбанка). В начале 2018 г. компания полностью перешла к одному из братьев – Алексею, который сначала продал 40% ее акций банку ВТБ, а затем заложил в этом же банке еще 49,99% компании.

В декабре 2024 г. в «Т1» радикально поменялась структура собственников. CNews писал, что 41,2% холдинга «Т1» выкупила компания «Специализированное финансовое общество Вектор Технологий».

Оставшиеся доли поделили между собой две другие компании: 40,9% достались ООО «Сирокко Технолоджи», тогда как АО УК «Нрк-Капитал (Эссет Менеджмент)» получила 17,9%. До смены владельца 69,5% компании принадлежали «Сирокко Технолоджи», а «Нрк-Капитал (Эссет Менеджмент)» владел 30,5%.

Вперед, навстречу IPO

В апреле 2025 г. Фетисов сообщил «Коммерсанту», что «Т1» заинтересован в проведении IPO – публичного размещения акций на бирже. По его словам, в холдинге проводились внутренние изменения в рамках подготовки его к этому. Опрошенные изданием эксперты полагают, что «Т1» действительно готовится к выходу на IPO.

К примеру, в этом уверен гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. «Т1 развивается на быстрорастущем рынке и, для того чтобы выдерживать конкуренцию, ей нужно привлекать капитал», – сказал он, добавив, что Фетисов, по всей видимости, на посту СЕО «отвечал за перестройку бизнеса и финансовые показатели, считает Александр Зайцев».

По словам Зайцева, сменщик Фетисова «может быть ориентирован на выполнение задач следующего этапа подготовки к IPO», пишет «Коммерсант». При этом замена гендиректора, скорее всего, не приведет к изменению целей и направления работы холдинга.