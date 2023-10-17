Холдинг «Т1» возглавил выходец из ВТБ

Холдинг «Т1» возглавил бывший старший вице-президент ВТБ Алексей Фетисов. Он сменил в должности Игоря Калганова, который ушел со своего поста в конце лета 2023 г.

Новый глава «Т1»

Выходец из ВТБ Алексей Фетисов возглавил холдинг «Т1». Он сменил в должности гендиректора холдинга Игоря Калганова, который покинул свой пост в конце августа 2022 г. Об этом CNews рассказал представитель холдинга.

Временно исполнял обязанности гендиректора «Т1» вместо Калганова — Дмитрий Харитонов, который теперь стал первым заместителем Алексея Фетисова. Также Дмитрий руководит группой «Иннотех» (входит в холдинг «Т1»).

Под руководством Фетисова холдинг «продолжит реализовывать обновленную стратегию и исполнять комплексные проекты для достижения бизнесом и государством суверенитета в области ИТ», — рассказал CNews представитель «Т1». В планах холдинга — развитие новых технологических направлений и расширение портфеля собственных продуктов.

«Убежден, что благодаря опыту и высокой квалификации нашей команды мы реализуем все амбициозные планы», — прокомментировал свое назначение Алексей Фетисов.

Биография Алексея Фетисова

Алексей Фетисов родился 24 мая 1984 г. В 2007 г. получил степень магистра МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Системы автоматизированного проектирования». С 2006 г. работал в Luxoft, где прошел путь от разработчика ПО до вице-президента по развитию цифровых технологий.

Виктор Силкин «Супервэйв Групп»: Бережное отношение к ресурсам становится хорошим тоном Техника

Алексей занимался внедрением и запуском системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в части ПО, участвовал в создании производственных систем для компании Boeing, отвечал за реализацию крупных ИТ-инициатив «под ключ» для «Почты России», Газпромбанка, ФНС, МАДИ, МЧС Москвы, DHL и др.

С 2019 по 2023 гг. Алексей Фетисов занимал должность руководителя департамента технологического развития розничного бизнеса — старшего вице-президента банка ВТБ, где отвечал за цифровую трансформацию розничного бизнеса. За время работы осуществил полный перевод всех продуктов и сервисов розничного банкинга на самостоятельно разработанное ПО.

Выручка и деятельность

Примечательны финансовые показатели холдинга «Т1». По итогам 2022 г. оборот компании достиг 166,7 млрд руб. с НДС, увеличившись на 90% (в 2021 г. — 87,7 млрд руб.). В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), ПРО («продукты и партнерства»), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

В мае 2023 г. стало известно о планах Минпромторга предоставить холдингу субсидию на разработку ПО. Размер поддержки на ближайшие пять лет составит 2,5 млрд руб. Компания планирует к этому сроку разработать продукт класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов.