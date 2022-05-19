Группу «Т1» возглавил Игорь Калганов

Группа «Т1» объявила о смене генерального директора управляющей компании «Т1». Холдинг возглавил Игорь Калганов, который работает в группе «Т1» с 2020 г.

Игорь Калганов занимал должность генерального директора ГК «Иннотех» (входит в группу «Т1»), специализирующейся на разработке решений для цифровизации бизнеса. Под руководством Калганова «Иннотех» вырос до более чем 8 тыс. сотрудников, выручка за 2021 г. увеличилась в 7 раз по сравнению с предыдущим периодом. Достижения компании неоднократно отмечались российской и международной ИТ-индустрией. В 2021 г. в рамках ГК «Иннотех» была также создана компания «Дататех».

В должности генерального директора группы «Т1» Игорь Калганов будет отвечать за адаптацию стратегии под новые условия, создание и развитие в рамках холдинга новых технологических направлений, диверсификацию портфеля высокотехнологичных решений, повышение операционной эффективности. Важной задачей станет сохранение роста ключевых направлений бизнеса и усиление присутствия компаний группы на различных вертикальных рынках.

На этом посту Игорь Калганов сменил Сергея Соловьева, который принял решение покинуть компанию и продолжить карьеру в новых проектах. Соловьев руководил развитием группы «Т1» на протяжении двух лет, с апреля 2020 г. За это время была проведена реструктуризация холдинга и его ребрендинг, выросли финансовые показатели бизнеса.

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«Группа «Т1» сегодня – один из крупнейших ИТ-холдингов на российском рынке. Являясь частью команды, я хорошо понимаю уникальные преимущества, компетенции и экспертизу в периметре холдинга и глубоко признателен за доверие возглавить ее. Сохранить темп развития в сегодняшней ситуации – это, безусловно, вызов. Новые условия требуют поиска принципиально новых подходов, разработки уникальных решений и инновационных способов сотрудничества с ведущими игроками рынка. Уверен, что тридцатилетняя история компаний группы, умение выстоять в кризисные периоды, накопленный потенциал и компетенции команды помогут нам с успехом пройти текущий этап трансформации российского рынка ИТ», – сказал Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».