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«Цифра» и ЦНИИТУ договорились развивать промышленный интернет вещей в Белоруссии

«Цифра», российский разработчик индустриального ПО, и ЦНИИТУ, белорусский центральный научно-исследовательский и проектно-технологический институт, специализирующийся на проектировании и разработке автоматизированных систем, договорились продвигать передовые цифровые решения и развивать системы промышленного интернета вещей на предприятиях республики. Соответствующее соглашение о партнерстве было подписано главой ЦНИИТУ Сергеем Соловьевым и финансовым директором ГК «Цифра» Владиславом Яблонских.

Партнерство подразумевает совместное участие компаний в продвижении систем мониторинга промышленного оборудования на рынке Белоруссии. Для этих целей и в качестве базового инструмента будет использован комплекс «Диспетчер» — система класса MDC (Machine Data Collection), которая собирает данные о работе всех производственных объектов (оборудования, рабочих мест основных сотрудников, сервисных служб) для непрерывного контроля парка оборудования и повышения его производительности. В дальнейшем стороны планируют развивать проекты в области управления производственными процессами с использованием лучших наработок и продуктов «Цифры» и ЦНИИТУ, в том числе предлагать заказчикам в качестве базового слоя цифровизации промышленную платформу Zyfra Industrial IoT Platform.

«Мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с Республикой Беларусь по ряду высокотехнологичных направлений в различных отраслях промышленности. В частности, большая работа ведется совместно с БЕЛАЗом. Вместе с ними мы развиваем технологии для автономного горного транспорта, также был реализован проект на Гомельском химическом заводе и НИОКР на «Беларуськалии». Наше сотрудничество с ЦНИИТУ даст дополнительный импульс для разработки и реализации совместных решений в интересах предприятий Республики и для обеспечения технологического суверенитета наших стран», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

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