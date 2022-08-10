«Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн

«Вымпелком» приобрел группу OTM, владеющую технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. С 2021 г. OTM уже находилась под контролем группы Veon, в которую входит «Вымпелком». Весь бизнес OTM оценивался в $23 млн.

«Вымпелком» приобрел OTM у группы Veon

Оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщил о приобретении группы компаний OTM («Онлайн Технологии и Медиа»), владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Основным продавцом OTM выступила группа Veon, владелец «Вымпелкома».

В 2021 г. группа Veon приобрела 67% в OTM. Согласно годовому отчету группы, сумма сделки составила $16 млн. То есть вся компания была оценена в $23 млн. Сделка была осуществлена через Veon Ventures, подразделение Veon.

Сейчас «Вымпелком» сообщил, что оператор приобрел не только долю Veon в OTM, но и оставшуюся 37% долю в OTM. Такая возможность была зафиксирована в договоре с топ-менеджментом OTM относительно выполнения определенных KPI (целевых показателей). За сколько сейчас «Вымпелком» приобрел OTM, в пресс-службе оператора не раскрывают.

Кто владел OTM

Головная структура группы OTM – ООО «Программатик Холдинг». В нее входят ООО ОТМ, ООО «ОТМ Ворд Вайд» и ООО «Видеонау». Согласно данным базы «Контур.Фокус», при образовании «Программатик Холдинг» в 2021 г 99,99% в ней получило ООО «Дизайн фигуры», 0,01% - основатель OTM Дмитрий Лазарев (занимавший тогда пост гендиректора «Программатик Холдинг»).

«Вымпелком» купил группу OTM, владеющую технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет -рекламы

В «Дизайн фигуры» Лазарев владеет долей размером 56,2%. 17,6% принадлежат гендиректору «Видеонау» Сергею Соловьеву, 9,9% - Виталию Герко, 4,6% – нынешнему гендиректору «Программатик Холдинг» Ирине Мысиной (является также гендиректором ООО ОТМ и «Видео Таргет»), 7,8% - ООО «Окс Груп», - 3,4% - кипрской Damele Holdings. ООО «Окс Груп» на 60% принадлежит Олегу Полякову, на 40% Кириллу Матвееву.

После состоявшейся в 2021 г. сделки с Veon доля «Дизайн фигуры» в «Программатик Холдинг» сократилась до 33%. Сейчас эта доля ушла к «Вымпелкому», который стал единоличный владельцем «Программатик Холдинг». Также Дмитрий Лазарев стал директором по рекламному бизнесу «Вымпелкома».

Для чего нужна платформа OTM

Платформа OTM позволяет проводить автоматические закупки рекламы на мобильных устройствах и стационарных компьютерах. Для таргетирования рекламы OTM использует инструментарий больших данных, которые собирают из различных источников. Также OTM владеет собственной сетью мобильной видеорекламы VideoTarget.

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Как пояснил исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Вымпелкома» Максим Зайцев, итогом сделки по покупке OTM стало создание компании, оказывающей рекламные услуги полного спектра на данных телекоммуникационного оператора.

«У нас получился многопрофильный продукт для data-ориентированного маркетинга, позволяющий в условиях дефицита рекламного инвентаря усилить правильную «эксплуатацию» больших данных и ее интеграцию с собственным AdTech-инвентарем Инструменты и программные платформы для настройки и показа рекламы потенциальным клиентам)», - добавил Дмитрий Лазарев.

Ранее «Вымпелком» уже сообщал о положительных результатах интеграции с OTM. В III квартале 2021 г. выручка от продаж продуктов на основе технологий больших данных выросла на 125,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., во многом этого удалось достичь за счет интеграции с OTV. Также II квартале 2022 г. выручка от продаж соответствующих продуктов выросла на 86,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Непрофильные приобретения «Вымпелкома»

Покупка OTM - не первое непрофильное приобретение «Вымпелкома» за последнее время. В конце 2021 г. оператор приобрел провайдера облачных решений IBS DataFort, входившего в группу IBS. Сумма сделки не разглашалась.