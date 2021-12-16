«Билайн» по особому разрешению властей купил облачный бизнес IBS

«Вымпелком» приобрел у группы IBS провайдера облачных услуг Datafort. Сделка должна была пройти согласование в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, так как IBS Datafort занимается разработкой средств защиты информации.

«Вымпелком» приобрел IBS Datafort

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в группу Veon) сообщил о приобретении провайдера облачных решений IBS Datafort. Продавцом выступила группа IBS. Сумма сделки не разглашается.

Ранее издание РБК сообщало, что «Вымпелком» собирался купить IBS Datafort. Однако компания IBS Dafafort занимается разработкой средств защиты информации, в связи с чем сделка должна быть одобрена не только Федеральной антимонопольной службой (ФАС), но и Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В сообщении «Вымпелкома» подчеркивается, что сделка получила все необходимые регуляторные одобрения. DataFort работает с 2001 г. и предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач.

Чем занимается IBS Datafort

В числе прочего компания предлагает облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

«Вымпелком» приобрел у группы IBS провайдера облачных услуг Datafort

«Datafort является одним из лидирующих PureCloud-игроков, сфокусированных на развитии передовой облачной платформы», - говорится в сообщении «Вымпелкома». Сделка позволит «Вымпелкому» расширить портфель облачных B2B- B2G-услуг и стать одним из ведущих игроков этого рынка благодаря цифровой инфраструктуре и экспертизе приобретенной компании. В планах также значится совместная разработка новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, больших данных и интернета вещей.

Согласно данным базы «Контур.Фокус» в 2020 г. выручка ООО «ИБС Датафорт» (юридическое лицо IBS Datafort) 592 млн руб., чистая прибыль – 34,1 млн руб.

Приобретая IBS Datafort, «Вымпелком» приобрел самое важное: «Облачные компетенции + процессы», - считает гендиректор компании Liberum Navitas Айрат Мустафин. - Это шаг, который ранее до него сделали все крупные игроки телеком-бизнеса: «Ростелеком» приобрел Dataline, МТС – «ИТ-град» , «Эр-Телеком» - 50% в Linxdatacenter. На следующий год можно ожидать подобного рода сделок от «Мегафона».

«IBS Datafort - один из успешных технологических бизнесов, созданных внутри группы компаний IBS, здесь он превратился из небольшого стартапа в крупную облачную компанию с собственной бизнес-моделью и компетенциями, - заявил замгендиректора IBS по стратегии Евгений Пескин. - Вхождение в состав «Вымпелкома» является следующей логической ступенью роста IBS Datafort. Регулярная передача успешных специализированных компаний стратегическому инвестору позволяет IBS поддерживать собственный фокус на ИТ-услугах и дает ресурсы для рашсирения бизнеса, в том числе за счет приобретений и запуска новых направлений».

Судьба бывших активов IBS

Другой бывший актив группы IBS, компания БФТ, также была продана в руки телекоммуникационного провайдера. «Ростелеком» приобрел 50,01% долю за 1,65 млрд руб. БФТ специализируется на оказании ИТ-услуг для госструктур.