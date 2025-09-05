Крупный российский ИТ-холдинг «Т1» сменил гендиректора

На фоне планов по выходу на IPO холдинг «Т1» сменил генерального директора. Это уже четвертая замена на этом посту за последние пять лет.



Новый гендиректор «Т1»

Генеральным директором «Т1» стал Дмитрий Харитонов, сообщили CNews представители ИТ-холдинга.

В списке своих задач в качестве нового главы компании Харитонов перечислил в том числе повышение эффективности производства и разработки; развитие продуктово-сервисного портфеля; наращивание технологической экспертизы с фокусом на финтех, производство, ритейл, транспорт, энергетику, здравоохранение и др.; развитие технологий ИИ.

Ранее Харитонов, имеющий 25-летний опыт в индустрии разработки ПО, был первым заместителем генерального директора холдинга и генеральным директором входящей в него компании «Иннотех».

Бывший СЕО «Т1» Алексей Фетисов занимал этот пост с октября 2023 г., то есть менее двух лет. До назначения Фетисова Харитонов больше года временно исполнял обязанности гендиректора «Т1».

«Т1» (в прошлом «Техносерв») основан в 1992 г. братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми (экс-владельцы Промсвязьбанка).

Диверсификация и IPO

О планах «Т1» сменить гендиректора CNews писал в июле 2025 г. Представители отрасли тогда предполагали, что кадровые перестановки на высшем уровне могут быть связаны с планами по диверсификации бизнеса, а также с подготовкой к выходу на биржу.

В апреле 2025 г. Фетисов заявлял, что «Т1» заинтересован в проведении IPO (публичное размещение акций на бирже). По его словам, в холдинге проводились внутренние изменения в рамках подготовки его к этому.

В декабре 2024 г. в «Т1» радикально поменялась структура собственников. 41,2% холдинга «Т1» выкупила компания «Специализированное финансовое общество Вектор Технологий». Оставшиеся доли поделили между собой две другие компании: 40,9% достались ООО «Сирокко Технолоджи», тогда как АО УК «Нрк-Капитал (Эссет Менеджмент)» получила 17,9%. До смены владельца 69,5% компании принадлежали «Сирокко Технолоджи», а «Нрк-Капитал (Эссет Менеджмент)» владел 30,5%.

По итогам 2024 г. выручка «Т1» выросла на 29% по сравнению с 2023 г. и превысила 249 млрд руб.

Частая смена директоров стратегии не помеха

Генеральные директора в последние годы в «Т1» менялись часто. Так, 10 июня 2020 г. пост СЕО группы «Т1» занял Сергей Соловьев, но уже в мае 2022 г. он освободил его.

Как сообщал CNews, на место Соловьева пришел Игорь Калганов, который до этого занимал должности технического директора «ИКС холдинга» и дочернего предприятия «Мегафона», а также руководителя направления в Mail.ru Group (ныне VK). Он покинул холдинг всего через три месяца, в августе 2022 г.

С конца лета 2022 г. и вплоть до октября 2023 г. генерального директора у «Т1» как такового не было. После ухода Калганова его обязанности временно исполнял (был ВРИО) Харитонов. Но на постоянной основе он этот пост тогда не занял, а после назначения Фетисова в октябре 2023 г. стал его первым заместителем.

Теперь, когда он возглавил холдинг, стратегия развития компании, по его словам, не изменится. Ее цель — формирование полноценной вертикально-интегрированной компании и укрепление позиций лидера отечественного ИТ-рынка.