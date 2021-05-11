«Неофлекс» представил результаты 2020 года

«Неофлекс» подвел итоги года: более чем 50% рост основных бизнес-показателей компании стал результатом существенной вовлеченности в проекты по цифровой трансформации бизнеса крупнейших российских и международных финансовых организаций. Компания фокусировалась на развитии технологической и отраслевой экспертизы, а также расширении линейки предлагаемых заказчикам типовых решений, технологических компонентов и платформ, ускоряющих процесс создания сложных информационных систем. Максимальные темпы роста показали направления по заказной микросервисной разработке и созданию аналитических решений с использованием стека технологий Big Data, Fast Data и Machine Learning.

В числе крупных проектов по цифровой трансформации бизнеса клиентов, в которых «Неофлекс» принял активное участие в 2020 году, масштабный проект по созданию омникальнальной MSA-платформы в банке ВТБ, уникальный проект внедрения платформы монетизации данных в Объединенном Кредитном Бюро, создание системы обработки и хранения архивов в банке «Открытие», внедрение Neoflex MSA Platform в Икано Банк, проект развития аналитической дата-платформы в компании Mediascope, целый ряд проектов по автоматизации выполнения требований IFRS9 для таких банков как Уралсиб, Росбанк, Habib Bank Limited (Пакистан), Народный банк Узбекистана и многие другие.

За 2020 год выручка «Неофлекс» увеличилась более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составила 2,2 млрд рублей.

«Неофлекс» значительно усилил свои центры экспертизы, сфокусированные на облачных технологиях, MLOps, Streaming Processing, Big Data, Data Science, DevOps и Fast Data. Подготовка и развитие ИТ-специалистов высочайшего уровня является одним из ключевых направлений деятельности компании. В 2020 году создан «Центр развития компетенций», который выполняет функции внутреннего корпоративного университета «Неофлекс» и предлагает более 130 тренингов по различным ИТ-направлениям. Компания продолжила планомерную работу по развитию своей филиальной сети. В созданном в 2020 году филиале в Пензе сегодня работает уже более 80 человек, а в конце года были запущены еще два новых филиала – в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

«Неофлекс» сделал ряд важных шагов по развитию собственных программных продуктов. Компания стала участником некоммерческого партнерства «РУССОФТ» – крупнейшего объединения компаний-разработчиков программного обеспечения в России, а два продукта собственной разработки, Neoflex Reporting и Neoflex Datagram, были включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

«2020 год стал для нас одним из самых успешных за всю 16-летнюю историю компании. Мы выросли более чем 50% по количеству сотрудников, реализовали масштабные проекты по цифровой трансформации бизнеса для наших заказчиков. Но самое важное, на мой взгляд, это то, что в непростой период, связанный с пандемией, мы смогли быстро адаптироваться – перевели сотрудников на «удаленку», выстроили эффективное взаимодействие с заказчиками и обеспечили безопасность нашей ИТ-инфраструктуры. Все это стало возможным благодаря тому, что команда «Неофлекс» играла как слаженный оркестр, где каждый отлично исполнил свою партию», – отметил Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс».

В настоящий момент команда «Неофлекс» составляет более 950 человек. Компания представлена офисами разработки в Воронеже, Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Санкт-Петербурге, Саратове и Йоханнесбурге (ЮАР). Среди заказчиков «Неофлекс» более половины российских банков, входящих в топ-100, а также компании более чем из 20 стран Европы, Азии и Африки.