«ГПМ дата» поможет автоматически определять товарные позиции в чеках с помощью ИИ

«ГПМ дата» разработала сервис для автоматического определения товарных позиций. С помощью машинного обучения категоризатор быстро и точно распознает товар по полному и сокращенному наименованию внутри дерева категорий, а также поможет определить в чеке конкретный продукт или выбрать бренд по дополнительным признакам. Компания сообщила о завершении пилотного проекта и планирует развивать сервис с учетом растущего спроса на структурированные данные.

«На рынке представлено много поставщиков данных из фискальных чеков, которые размечают свои базы собственными силами или не используют разметку. При этом клиенты часто сталкиваются с необходимостью сводить разметки из разных источников или самостоятельно размечать данные с нуля. Единое решение «ГПМ дата» позволит ускорить реализацию проектов и стандартизацию категорий, решать задачи по разметке имеющейся базы SKU или при заведении новых товарных позиций», — сказал Евгений Краснов, директор департамента управления дата-продуктами «ГПМ дата».

Сервис категоризации чеков позволяет интернет-магазинам, маркетплейсам, маркетинговым и исследовательским агентствам оптимизировать бизнес-процессы категоризации данных, повысить качество и скорость разметки данных. Также он заинтересует операторов фискальных данных и кассовых агрегаторов, которые смогут его использовать для решения задач по поставке релевантных аудиторных сегментов и дополнительной монетизации больших данных.

Интернет-магазины смогут автоматически подбирать категории для новых товаров, используя функциональность, разработанную в «ГПМ дата». Каждый раз при создании карточки и вводе описания товара алгоритм подскажет, к какой категории его отнести и поможет выбрать наиболее релевантную из них. Например, для товара «шарики» умный сервис предложит различные варианты категорий, включая «детские товары», «товары для праздника» и «товары для взрослых».

Маркетинговым агентствам решение поможет формировать сегменты аудитории, которые потребляют определенные категории товаров, без потери данных с нераспознанными товарными наименованиями. Автоматически группируя чеки, подходящие под заданные критерии, разработка «ГПМ дата» предоставит релевантные данные для запуска рекламной кампании на необходимом инвентаре.

Для исследовательских задач сервис «ГПМ дата» поможет получить инсайты о покупательском поведении благодаря качественной и оперативной разметке данных. Данное решение автоматизирует процесс работы с большими данными, разметив товары в чеках по категориям и передав разметку аналитикам для дальнейшего анализа за необходимый период времени.

«С 2020 г. мы сотрудничаем с крупнейшими ОФД для запуска и анализа эффективности рекламных кампаний клиентов в цифровых каналах. В рамках обработки запросов рекламодателей строились сегменты по разным моделям, где применялись также и наши собственные подходы к категоризации. Мы получили хорошие результаты, и теперь можем применять эти модели и для других сфер благодаря новому облачному продукту из портфеля аналитических решений «ГПМ дата» на основе ИИ и больших данных», — сказала Инна Кравцова, директор по развитию бизнеса «ГПМ дата».