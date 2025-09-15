Разделы

15.09.2025 «Алиса» в «Поиске Яндекса» поможет разобрать задания по семи школьным предметам 1
24.06.2025 Интернет, как мы его знаем, на грани гибели. Трафик сайтов катастрофически падает. Пользователи переходят на нейросети 1
28.05.2025 «Поиск с Алисой» поможет пользователям «Яндекс Путешествий» в поездке 2
22.05.2025 «Поиск Яндекса» научился рассуждать и генерировать контент с помощью технологий «Алисы» 4
10.04.2025 «Яндекс» привлечет белых хакеров для проверки безопасности генеративных нейросетей 1
13.02.2025 Умная камера «Яндекса» научилась делать комплименты 1
19.12.2024 Геннадий Попов -

Геннадий Попов, WSS-Consulting: ИИ в электронном документообороте требует дообучения

 1
24.10.2024 Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео 1
03.10.2024 «Яндекс» запустил «Поиск с Нейро» 1
24.04.2024 Нейросети «Яндекса» помогут привлекать клиентов бизнесам без сайта 1
19.04.2024 «Яндексу» не хватает текстов на редких языках, чтобы обучать нейросети 1
22.02.2019 Нейросеть «Яндекса» стала соавтором пьесы для альта с оркестром 1
23.08.2018 Кому в «умном» городе жить хорошо, или какие старые профессии выиграют от развития новых технологий? 1

Yandex - Яндекс 8106 11
Google LLC 12088 2
Adobe Systems 1563 1
Promt - Промт 303 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Возрождение - Коммерческий банк 348 1
Градиент 92 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 153 1
Судебная власть - Judicial power 2370 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3723 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3016 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11925 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4104 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9574 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12707 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1987 2
Умные платформы 1813 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5743 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2273 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6072 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16705 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7146 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 812 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 603 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9130 1
Оцифровка - Digitization 4815 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1045 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5618 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8009 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 485 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11083 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5020 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8483 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4020 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25247 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 93 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8967 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4443 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30432 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3372 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14808 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2783 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13106 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2206 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 766 7
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 290 5
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 53 2
Google Android 14483 2
Apple iOS 8119 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 563 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 451 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 84 2
Microsoft Office 3889 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 236 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 312 1
Linux OS 10633 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1290 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4967 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 23 1
OpenAI ChatGPT 464 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 49 1
Яндекс.Алиса Про 17 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 473 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 99 1
Бодров Кузьма 1 1
Glass Philip - Гласс Филип 1 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Башмет Юрий 3 1
Борщов Алексей 1 1
Крайнов Александр 17 1
Minsky Marvin - Мински Марвин 4 1
Попов Геннадий 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 1
Япония 13435 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1660 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 1
Казахстан - Республика 5730 1
Узбекистан - Республика 1830 1
Таджикистан - Республика 895 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 1
Нидерланды 3589 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
Вьетнам - Ханой 49 1
Созвездие Живописец - Pictor 21 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Адмиралтейский район 16 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9386 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6239 2
Английский язык 6823 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31088 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6798 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10363 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8168 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1129 1
Информатика - computer science - informatique 1121 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1659 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11286 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 95 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 79 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1028 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
Аудит - аудиторский услуги 2956 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10444 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5775 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1420 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 614 1
Bloomberg 1362 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
The Washington Post 341 1
USA Today 151 1
AP - Associated Press 2006 1
Ведомости 1151 1
The Register - The Register Hardware 1659 1
SimilarWeb 56 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
