Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс.Нейросеть Поиск с Нейро Поиск с Алисой
УПОМИНАНИЯ
Яндекс.Нейросеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8106 11
|Google LLC 12088 2
|Adobe Systems 1563 1
|Promt - Промт 303 1
|WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
|Возрождение - Коммерческий банк 348 1
|Градиент 92 1
|Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 153 1
|Судебная власть - Judicial power 2370 1
|Бодров Кузьма 1 1
|Glass Philip - Гласс Филип 1 1
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
|Башмет Юрий 3 1
|Борщов Алексей 1 1
|Крайнов Александр 17 1
|Minsky Marvin - Мински Марвин 4 1
|Попов Геннадий 20 1
|Bloomberg 1362 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
|The Washington Post 341 1
|USA Today 151 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Ведомости 1151 1
|The Register - The Register Hardware 1659 1
|SimilarWeb 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.