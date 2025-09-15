Разделы

«Алиса» в «Поиске Яндекса» поможет разобрать задания по семи школьным предметам

В «Поиске Яндекса» теперь можно задать нейросети «Алисе» вопросы по семи школьным предметам. Нейросеть уже умела объяснять на сервисе задачи по математике и физике, а теперь она сможет помочь с русским и английским языками, химией, биологией и информатикой. Помимо добавления новых предметов, «Яндекс» улучшил качество ответов — по результатам замера попарного сравнения «вслепую» оно улучшилось на 30% по сравнению с прошлой моделью.

Раньше объяснения задач по добавленным предметам были доступны только в чате с «Алисой». Теперь нейросеть пошагово объяснит решения школьных задач и в «Поиске» — даже если их нет в интернете. Например, педагоги, школьники и их родители смогут попросить «Алису» написать простую программу по информатике, разобрать грамматику прошедшего времени или объяснить задачу по генетике.

Кроме этого, «Алиса» в «Поиске» помогает подготовиться к эссе по русскому языку и литературе. Нейросеть подсказывает, как построить работу над текстом и какими методами сформулировать мнение о произведении или событии. Ученики выпускных классов могут использовать «Алису» при подготовке к итоговому сочинению. Она расскажет, как составить план текста и какие произведения подойдут в качестве аргументов.

В основе технологии, которая позволяет объяснять школьные задачи в «Поиске», лежит нейросеть «Алиса». «Яндекс» обучил нейросеть на тысячах примерах разбора упражнений, созданных совместно с математиками, редакторами и школьными учителями. Пользователи также могут оценивать объяснения «Алисы» с помощью лайков или дизлайков и оставлять комментарии — «Яндекс» может учесть такие оценки при дообучении нейросети, чтобы сделать ее ответы еще качественнее.

