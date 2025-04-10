Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» привлечет белых хакеров для проверки безопасности генеративных нейросетей

«Яндекс» запустил новое направление программы «Охоты за ошибками», связанное с генеративными нейросетями. Компания готова выплатить до 1 млн руб. исследователям, которым удастся отыскать технические уязвимости в семействах моделей YandexGPT, YandexART и сопутствующей инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Участникам «Охоты» предстоит искать технические ошибки, которые могут повлиять на результаты работы и процесс обучения нейросетевых моделей: скажем, привести модель к сбою или изменить ее поведение так, чтобы она повлияла на работу других сервисов «Яндекса».

Размер выплаты зависит от серьезности ошибки и простоты ее применения. К критичным относятся уязвимости, которые позволят раскрыть данные о внутренней конфигурации модели, ее служебный промт с техническими данными или другую чувствительную информацию. Максимальное вознаграждение за такие ошибки — 1 млн руб. В «Охоте» могут участвовать только отчеты о технических уязвимостях. К ним, например, не относятся сообщения о неточных ответах Алисы или некорректных изображениях в «Шедевруме».

Генеративные нейросети все шире используются в сервисах «Яндекса» и партнерами компании. YandexGPT и YandexART уже нашли применение более чем в 20 сервисах и продуктах для пользователей и бизнеса — от «Алисы» и «Поиска с Нейро» до «Директа» и решений Yandex Cloud, в том числе доступных сторонним разработчикам через API. Появление генеративных нейросетей в «Охоте» позволит проводить их независимую проверку и еще раз убедиться, что сервисы «Яндекса» и новые технологии отвечают самым строгим стандартам безопасности.

Все технологии «Яндекса», включая генеративные модели, создаются и развиваются с учетом принципов безопасной разработки на каждом этапе — от проектирования до внедрения. Для этого команда безопасности еще на стадии проектирования изучает будущую архитектуру сервиса, проверяет ее на возможные уязвимости и соответствие стандартам. «Яндекс» также изучает возможные способы атак на нейросети и разрабатывает защиту от потенциальных угроз. Например, «Антиробот» «Яндекса» защищает ИИ-сервисы от DDoS-атак, а центр мониторинга выявляет угрозы и анализирует подозрительную активность в инфраструктуре. Также «Яндекс» регулярно проводит внутренние аудиты для проверки защищенности сервисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антивирусы для трусов и слабаков. В половине крупных российских компаний нет никаких средств защиты от хакеров

Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Общий сбор программистов. Создатель C++ призвал разработчиков защитить язык от нападок фанатов Python, Rust, Java и Go

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153