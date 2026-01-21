Разделы

Буддизм Дхарма–винайя Дхарма Будды Буддийская традиционная сангха России, БТСР


СОБЫТИЯ


21.01.2026 «МегаФон» запустил 4G для дачников Уссурийска 1
26.11.2024 ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж 1
25.05.2018 Рассекречены характеристики «юбилейного» флагмана Xiaomi. Видео. Цены 1
19.03.2015 На Skolkovo Robotics впервые в России будет представлен дизайн-хакатон 1
30.11.2012 МТС ускорила интернет в историко-культурных местах Бурятии 2
23.04.2012 «Будист.ру» интегрировался с сервисом голосового общения Zingaya 1
02.03.2011 Установлен цвет расстрелянных талибами Бамианских Будд 7
16.09.2008 «Скай Линк» открыл в мобильной «Видеотеке» раздел «Энциклопедия» 1
10.09.2008 В Афганистане обнаружено гигантское изваяние Будды 1
17.07.2008 Вышел новый номер журнала CNews 1
23.04.2008 В Афганистане найдены древнейшие картины, написанные маслом 2
06.02.2008 Первые концепты 8th Day 1
06.07.2007 Наука неспособна объяснить очевидный буддийский феномен 3
04.07.2007 В Бурятии прошла конференция «Феномен XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова» 2
01.06.2007 Что можно и что нельзя снимать в разных странах 1
10.01.2007 Мировые религии уподоблены кристаллам 1

Публикаций - 16, упоминаний - 27

Буддизм и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1915 2
xTurion - Икстурион 2 1
Wakie - Будист - Budist 12 1
Ubiquam 45 1
Dell EMC 5101 1
Microsoft Corporation 25291 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14434 1
Lenovo Group 2369 1
Xiaomi 1999 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2105 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
HP Inc. 5766 1
Toshiba Corporation 2957 1
Acer Group - Acer Inc 2667 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Sony 6638 1
AT&T Inc 1697 1
Yahoo! 3711 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 109 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Promobot - Промобот 152 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 118 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
Rover - RoverComputers 418 1
Zingaya 13 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
Связной ГК 1384 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 740 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1361 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31890 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
3D сканер 59 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  739 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7313 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1200 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 690 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4359 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
All Systems - Ол Системс - Vyuga MediaBoard 4 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 241 1
Microsoft Office 3974 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3055 1
Microsoft Windows 16395 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 1
Google Gmail 989 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 136 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 1
Google Android 8 - Android Oreo 196 1
Stafory - робот Вера 355 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 185 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 96 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Norton Commander (NC) 10 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 1
Путин Владимир 3376 2
Ausloos Marcel - Ауслос Маркель 1 1
Пирожков Владимир 6 1
Звягин Виктор 1 1
Petroni Filippo - Петрони Филиппо 1 1
Shapiro Bruce - Шапиро Брюс 1 1
Матвиенко Валентина 115 1
Карпов Дмитрий 11 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Ефимов Альберт 43 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 619 1
Татаринов Кирилл 43 1
Мещеряков Арсений 4 1
Туполев Алексей 1 1
Лобанов Максим 49 1
Баева Светлана 3 1
Хапров Сергей 1 1
Пантелеева Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 3
Европа 24658 3
Индия - Bharat 5713 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 684 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45966 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 2
Земля - планета Солнечной системы 10681 2
Бельгия - Королевство 1171 2
Египет - Арабская Республика 1049 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Иволгинский район 11 1
Франция - Гренобль 63 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3295 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Германия - Федеративная Республика 12949 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Нидерланды - Амстердам 622 1
Китай - Тайвань 4140 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 1
Украина 7803 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
Германия - Бавария - Мюнхен 479 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Малайзия 900 1
Таиланд - Королевство 871 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Европа Западная 1492 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 441 1
Китай - Пекин - Beijing 1056 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 1
Куба - Республика 395 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 578 1
США - Флорида 773 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Религия 150 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 1
Великий шёлковый путь - The Great Silk Road 8 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Wikipedia - Википедия 593 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PhysicsWeb 184 1
Times 644 1
CNews Tenders 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 1
НИУ ВШЭ - Школа дизайна Высшей школы экономики 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
