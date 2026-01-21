Получите все материалы CNews по ключевому слову
Буддизм Дхарма–винайя Дхарма Будды Буддийская традиционная сангха России, БТСР
СОБЫТИЯ
Буддизм и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1384 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
|Wikipedia - Википедия 593 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|PhysicsWeb 184 1
|Times 644 1
|CNews Tenders 18 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 1
|НИУ ВШЭ - Школа дизайна Высшей школы экономики 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413765, в очереди разбора - 729909.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.