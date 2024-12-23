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Попков Сергей



23.12.2024 Цифровой колледж Skillbox подвел итоги первого набора 1
21.06.2024 Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования 1
22.12.2023 Skillbox откроет первый цифровой колледж в России 1
23.05.2022 Skillbox запустила первую офлайн-школу 1
17.05.2021 Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 1
03.11.2020 В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru 1
28.02.2020 Mail.ru заплатила 1,6 миллиарда за образовательный стартап 1
14.03.2016 Россия и Беларусь обсудили взаимодействие в области координации спутниковых сетей, телекоммуникаций и ПО 2
10.06.2015 Избран председатель Совета «Интерспутника» 1
18.02.2015 Белоруссия решила заставить Skype поделиться прибылью 1
26.10.2011 «Ростелеком» и «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по развитию бизнеса и модернизации сетей связи 1
09.01.2007 CBOSS защитит "Волгоград-GSM" от экспансии "большой тройки" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Попков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
VK - Mail.ru Group 3455 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
Белтелеком - Beltelecom 94 2
Завод точной электромеханики - Белинтерсат - Belintersat 4 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Ростелеком 9701 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
Telegram Group 1983 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
Актион МЦФЭР 56 1
Альфа-Банк 1769 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Газпром ПАО 1342 1
Русский стандарт Банк 441 1
АгроМир 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 19 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Web development - Веб-разработка 265 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Финансовое планирование 84 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 116 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Microsoft Skype 2067 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
CBOSS ip 3 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Анищенко Андрей 12 2
Крутов Дмитрий 18 2
Коропов Игорь 3 2
Кондратюк Андрей 2 1
Зальцман Евгений 1 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Карпов Дмитрий 11 1
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Никифоров Николай 1136 1
Провоторов Александр 157 1
Лемма Екатерина 1 1
Ковальский Александр 2 1
Сатин Дмитрий 23 1
Овчаров Алексей 2 1
Набока Михаил 1 1
Бальсин Сергей 1 1
Мурзинцев Дмитрий 1 1
Белов Вадим 23 1
Нестерович Сергей 1 1
Ломтев Андрей 1 1
Пятков Иван 27 1
Шедко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 11
Беларусь - Белоруссия 5664 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Польша - Республика 1959 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Казахстан - Республика 5526 1
Европа 21767 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Венгрия 812 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Украина 7608 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Болгария - Республика 772 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Беларусь - Минск 631 1
Швейцария - Женева 326 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Куба - Республика 362 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 52 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Образование в России 2191 1
Английский язык 6634 1
Forbes - Форбс 817 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 7
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
Grafika - Творческое образование 1 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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