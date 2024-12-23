Попков Сергей
|23.12.2024
|Цифровой колледж Skillbox подвел итоги первого набора 1
|21.06.2024
|Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования 1
|22.12.2023
|Skillbox откроет первый цифровой колледж в России 1
|23.05.2022
|Skillbox запустила первую офлайн-школу 1
|17.05.2021
|Альфа-Банк открыл регистрацию на международный конкурс Alfa Battle Camp 1
|03.11.2020
|В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru 1
|28.02.2020
|Mail.ru заплатила 1,6 миллиарда за образовательный стартап 1
|14.03.2016
|Россия и Беларусь обсудили взаимодействие в области координации спутниковых сетей, телекоммуникаций и ПО 2
|10.06.2015
|Избран председатель Совета «Интерспутника» 1
|18.02.2015
|Белоруссия решила заставить Skype поделиться прибылью 1
|26.10.2011
|«Ростелеком» и «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по развитию бизнеса и модернизации сетей связи 1
|09.01.2007
|CBOSS защитит "Волгоград-GSM" от экспансии "большой тройки" 1
Попков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Анищенко Андрей 12 2
|Крутов Дмитрий 18 2
|Коропов Игорь 3 2
|Кондратюк Андрей 2 1
|Зальцман Евгений 1 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Провоторов Александр 157 1
|Лемма Екатерина 1 1
|Ковальский Александр 2 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Овчаров Алексей 2 1
|Набока Михаил 1 1
|Бальсин Сергей 1 1
|Мурзинцев Дмитрий 1 1
|Белов Вадим 23 1
|Нестерович Сергей 1 1
|Ломтев Андрей 1 1
|Пятков Иван 27 1
|Шедко Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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