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Цифровой колледж Skillbox подвел итоги первого набора

Цифровой колледж Skillbox — первый в России полностью дистанционный колледж среднего профессионального образования — подвел итоги своего первого набора. В рамках приема на программы «Программирование» и «Графический дизайн» поступило около 600 заявок, из которых 490 студентов были зачислены и начали обучение. Этот формат образования позволил студентам со всей страны освоить востребованные цифровые профессии онлайн и получить практические навыки для успешного старта карьеры. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Цифровой колледж Skillbox был анонсирован в декабре 2023 г. с целью предоставить качественное и доступное среднее профессиональное образование в цифровой сфере. Приемная кампания стартовала 20 июня 2024 г. и завершилась 25 ноября 2024 г. На старте обучения были предложены два направления: «Веб-разработка» и «Графический дизайн». Направление «Веб-разработка» включало в себя четыре специализации: Fullstack-разработка, JavaScript, Java и Python. В колледже доступны две формы обучения: очная и очно-заочная, а также два уровня поступления — после 9 класса школы и после 11 класса. Итого представлено 20 программ обучения.

По итогам первого набора на направление «Веб-разработка» поступили 197 человек, а на «Графический дизайн» — 302 человека, что демонстрирует высокий интерес к сфере дизайна. Возраст студентов разнообразен: 65% учащихся младше 20 лет, а более 10% — старше 30 лет. Самым юным студентам всего 15 лет — они поступили после окончания 9 класса. Самой взрослой студентке 47 лет, и она обучается на программе «Графический дизайн».

Обучение в Цифровом колледже проходит преимущественно дистанционно — это первый колледж в таком формате в России. Студенты направления «Веб-разработка» учатся полностью онлайн, а на программе «Графический дизайн» предусмотрена практика в офлайн-формате. Обучение проходит в потоках или индивидуально. Учебный процесс включает вебинары, предзаписанные лекции, работу с электронной библиотекой и выполнение практических кейсов. Средняя нагрузка составляет от 4 до 6 часов в день. За каждой группой закреплен куратор, который помогает студентам в процессе обучения и следит за их успеваемостью. Особенностью направления «Веб-разработка» является использование учебного симулятора Skillbox «Триноль» с первого семестра обучения. Студенты работают над реальными задачами, выбирая уровень сложности в зависимости от своих навыков. В программе «Графический дизайн» симулятор «Триноль» внедряется со второго семестра, позволяя студентам сразу применять полученные знания на практике. Нелинейная модель обучения и элементы геймификации повышают вовлеченность студентов, помогают им выстраивать персональные траектории и собирать портфолио реальных кейсов уже в процессе обучения. Домашние задания загружаются на образовательную платформу, где преподаватели проверяют их и выставляют оценки. Даже занятия по физкультуре проходят онлайн: студенты смотрят видео, повторяют упражнения за тренером, ведут дневник и сдают тесты — все это в комфортном темпе и прямо из дома. Содержание курса соответствует государственным методическим рекомендациям и помогает поддерживать физическую форму и здоровье. После окончания колледжа студенты получают дипломы о среднем профессиональном образовании и возможность поступить в вуз без сдачи ЕГЭ.

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Бизнес

«Запуск Цифрового колледжа — это важный шаг к гибкому и доступному обучению. Для Skillbox это успешный запуск первого в стране СПО-продукта в онлайн-формате. А современные методики, такие как микро-обучение, проектный подход, методология обучения “Триноль”, в основе которой модель 4C/ID, симуляторы и геймификация, создают интерактивную среду, где студенты осваивают знания и развивают навыки через практику. Важно, что наши студенты работают над реальными проектами от компаний, получают опыт командной работы и строят связи с потенциальными работодателями. Дополнительно функционирует Центр карьеры, где студентам помогают составить резюме и портфолио, находить стажировки и строить успешную карьеру сразу после выпуска. Цифровой колледж нацелен на то, чтобы закрывать дефицит кадров, и рост рынка СПО мотивирует нас расширять направления, укреплять партнерства с бизнесом и государством и внедрять новые технологии обучения», — сказал Сергей Попков, сооснователь и директор по развитию бизнеса образовательного холдинга Skillbox.

Skillbox планирует расширять программы обучения и внедрять новые направления с учетом потребностей рынка. В планах на следующий год — запуск дополнительных курсов и привлечение новых партнеров для стажировок и практик. Сейчас команда экспериментирует с внедрением ИИ-технологий, которые помогут преподавателям эффективнее проводить занятия и проверять задания, сокращая время на рутинные задачи, а студентам — получать своевременную поддержку и персонализированный подход. Успешный первый запуск подтвердил востребованность цифрового среднего образования и показал, что онлайн-колледж способен стать эффективной альтернативой традиционным формам обучения.

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