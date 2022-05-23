Skillbox запустила первую офлайн-школу

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) открыла свою первую офлайн-школу в Краснодаре на улице Красная 72.

Основным направлением обучения в школе стал дизайн — одно из ведущих направлений Skillbox. Стать студентом может любой желающий: от начинающих дизайнеров до профессионалов, которые хотят повысить квалификацию.

Первым запуском стал курс по коммерческой иллюстрации. Направление доказало свою востребованность в онлайне — ежемесячно на образовательные программы по дизайну поступает в среднем три тысячи человек. В дальнейшем Skillbox планирует расширить линейку программ офлайн-школы.

«Создание первой школы — важный этап для взаимодействия с пользователями. Разделение на онлайн и офлайн уже не совсем актуально. Мы давно занимаемся не только онлайн-образованием, а смешанными форматами обучения, в которых наша задача выстраивать ту самую образовательную среду за счет сочетания разных способов получения информации, включая обмен опытом: конференций, командных проектов, стажировок и так далее. Мы создали образовательное пространство, где пользователи Skillbox могут собираться и обмениваться знаниями, куда мы будем приглашать топовых спикеров на образовательные мероприятия. Это не только выход на новый уровень в сторону гибридного формата обучения цифровым специальностям, но и шаг в сторону укрепления сообщества специалистов и единомышленников, обучающихся на нашей платформе. Сейчас в нашем офлайн-фокусе — регионы. В столице большое количество школ по разным направлениям, в регионах же нехватка качественных образовательных площадок. Мы хотим, чтобы офлайн-пространство Skillbox стало комфортной средой для учебы и главным образовательным сетевым коворкингом в России», — сказал Сергей Попков, сооснователь и программный директор Skillbox.

Офлайн-формат предполагает воркшопы, лекции и мастер-классы. Процесс обучения очно будут сопровождать кураторы — они проверяют практические задания и помогают в достижении карьерных целей, которые студенты ставят при поступлении. Теоретическая часть образовательной программы проходит в онлайн на платформе Skillbox, практическая — в смешанном формате (возможность сдачи практических работ очно в школе или традиционно в режиме онлайн). Школа предоставляет учащимся необходимое оборудование и доступ к профессиональным программам.

Учащиеся смогут посещать метанавыковые воркшопы: на занятиях эксперты будут читать лекции и давать практические задания по базовым знаниям и навыкам для дизайнеров. Тем, кто не определился с карьерными целями или выбором профессии, будет предложена консультация профориентолога.

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Обучение в школе платное. Оплата будет в рамках нескольких тарифов — во все включена стоимость программы обучения, безлимитный коворкинг и возможность заморозки, а также доступ к оборудованию и профессиональным программам. Стоимость тарифа «Лайт» — 6650 руб. в месяц, тариф «Максимум» за 7222 руб. включает доступ к воркшопам, групповым консультациям по профессии с ответами на вопросы, лекциям, возможность участия в дизайн-вечеринках и групповых проектах. Тариф «Профессия» за 10790 руб. в месяц к вышеперечисленному также предлагает дополнительные обучающие программы в рамках специальности, годовой доступ в коворкинг, помощь с трудоустройством от центра карьеры Skillbox, консультации с куратором и дополнительный набор курсов.

Пространство открыто в сотрудничестве с сетью международных школ Grafika, профессионалами организации образовательных площадок. Помещение офлайн-школы занимает около 500 квадратных метров и включает в себя пять учебных кабинетов, лекторий, холл с ресепшн, кабинет пробных уроков, где проводятся бесплатные занятия, чтобы лучше понять особенности профессии прежде, чем приступить к обучению. Школа будет открыта каждый день с 10:00 до 21:00. Студенты набираются потоками по 15 человек.

«Главная идея нашей школы — дать ученикам уникальный формат обучения, где преподают лучшие на рынке эксперты онлайн-образования и помогают грамотные кураторы, а также создать комьюнити вовлеченных и близких по духу людей, которые смогут обмениваться опытом и вместе развиваться в выбранной профессии», — сказал Андрей Ломтев, руководитель офлайн-школы Skillbox.