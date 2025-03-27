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Skillbox расширяет языковое направление

В марте 2025 г. образовательный холдинг Skillbox расширяет языковое направление и запускает обучение немецкому и испанскому языкам. Теперь студенты смогут изучать новые иностранные языки с поддержкой технологий искусственного интеллекта, которые адаптируют программу обучения под индивидуальные цели ученика. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Студент в центре процесса

Обучение в Skillbox основано на авторской методике, которая объединяет живое преподавание и передовые технологии. Программа формируется не по стандартному сценарию, а под конкретного студента — с учетом его уровня, темпа, мотивации и целей. В классической модели занятия часто включают обобщенные, оторванные от реальности тем. В Skillbox ученики получают персонализированную траекторию обучения, где каждая тема имеет прикладное значение: лексику, грамматику и материалы подбирает преподаватель с учетом профессионального и личного запроса. Такой подход позволяет видеть результаты уже на старте и применять язык в реальных ситуациях с первых занятий.

Как проходит обучение

Уроки проходят в формате индивидуальных онлайн-занятий с преподавателем продолжительностью 50 минут. Студенты могут самостоятельно выбирать удобное время для занятий, а все материалы доступны на интерактивной платформе, где собраны статьи, видео, подкасты и упражнения. Курсы немецкого и испанского доступны для разных уровней владения языком. Каждый новый студент может пройти бесплатный тестовый урок, чтобы познакомиться с методикой и преподавателем перед покупкой курса. Кроме того, при записи взрослые студенты также получают доступ к платформе с ИИ, где интерактивный словарь помогает находить даже узкоспециализированные слова и показывает примеры их использования. Дети и подростки получают такой доступ к курсам английского.

Преподаватели курсов проходят тщательный отбор, в том числе обязательную стажировку перед началом работы. В дальнейшем они получают постоянную методическую поддержку, участвуют в обучающих семинарах и профессиональных консультациях. Такой подход позволяет совершенствовать методику преподавания и поддерживать высокий уровень обучения.

Интеллектуальный ассистент внутри процесса

Искусственный интеллект интегрирован в образовательный процесс, чтобы помочь преподавателям и студентам быстрее осваивать новый язык и применять его на практике. ИИ не заменяет специалиста, а становится рабочим инструментом.

Для преподавателей ИИ анализирует слабые места учеников, следит за динамикой обучения, предлагает персонализированные упражнения, помогает адаптировать курс под индивидуальные потребности.

Для учеников ИИ подбирает темы и задания с учетом их уровня и целей, анализирует ошибки, дает мгновенную обратную связь и автоматически усиливает проработку сложных тем, а также позволяет практиковаться в любое время, даже без участия преподавателя.

Ранее Skillbox представил ИИ-помощника для преподавателей английского языка. Теперь эта технология стала доступна для студентов, изучающих немецкий и испанский.

«ИИ — не альтернатива преподавателю, а технологический инструмент, который усиливает возможности онлайн-обучения. В Skillbox мы используем его, чтобы адаптировать программы под уровень, цели и задачи каждого студента. Такой подход позволяет выстраивать персональные траектории и ускорять прогресс. Мы видим, что интерес к формату «английский с ИИ» за год вырос почти втрое — это подтверждает, что пользователи выбирают EdTech-решения, которые гибко подстраиваются под их запросы. Именно сочетание собственной методологии, практики и технологий персонализации мы закладываем в основу обучения», — отметил Сергей Попков, сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox.

Обучение новым языкам уже доступно на платформе Skillbox. Записаться на тестовый урок можно, выбрав немецкий или испанский язык. В рамках занятия преподаватель определит уровень владения языком, познакомит с платформой и форматом обучения, а искусственный интеллект подберет индивидуальную программу обучения под запрос студента.

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