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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абелев Олег


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Производитель российских серверов на грани банкротства 1
17.06.2025 Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Абелев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Симметрон ЭК - Симметрон Электронные Компоненты 5 1
Gagar>N - Гагар.ИН 32 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1143 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 472 1
Цифра ГК 2487 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 197 1
РТСофт - RTSoft 92 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 8 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 114 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1185 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2996 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30776 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13048 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2965 1
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 68 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2031 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1891 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14078 1
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CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 384 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16348 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1265 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 998 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12478 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7630 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 42 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2255 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 2
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 26 1
Обухов Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4790 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6900 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30494 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16823 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7127 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2587 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1367 1
Аудит - аудиторский услуги 2846 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6320 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 473 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 354 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1224 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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