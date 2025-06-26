Производитель российских серверов на грани банкротства

По итогам 2024 г. компания «Гагар.Ин», занимающаяся разработкой и производством полного цикла серверного оборудования в России, зафиксировала чистый убыток в размере 106,9 млн рублей. Кроме того, в адрес компании было подано 12 судебных исков, включая иски о признании ее банкротом.



Многомиллионные убытки

Как выяснил CNews, чистый убыток разработчика и производителя российского серверного оборудования полного цикла «Гагар.Ин» на конец 2024 г. составил 106,9 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

Выручка компании также упала на 763,6 млн руб. Себестоимость продаж упала на 378,5 млн руб.

Согласно финансовым отчетам, предприятие имеет значительный дисбаланс между расходами и доходами, что приводит к образованию задолженности. Общая сумма долгов перед поставщиками и кредиторами превышает 1 млрд руб.

По данным Федеральной налоговой службы на 10 февраля 2025 г., компания имеет непогашенную задолженность по налогу на доходы физических лиц в размере 1,1 млн руб. По состоянию на конец 2024 г. численность сотрудников предприятия составляла 112 человек, по данным сервиса «Контур.Фокус».

Помимо этого, с начала 2025 г. на «Гагар.Ина» подали 12 судебных исков. Среди них — исковое заявление, поданное Сбербанком, в котором содержится требование о признании компании банкротом.

Как указано на сайте компании, «Гагар.Ин» занимается разработкой и производством российского серверного оборудования полного цикла: от идеи и дизайна, разводки и схемотехники платы — до пайки и финальной сборки. А также разработкой и внедрением решений для автоматизации бизнеса и государственного управления.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована 11 октября 2019 г. Ее конечным владельцем является компания АО «Кон.Трол» — занимается оказанием консультационных и информационных услуг, предоставление финансовых услуг, деятельность в области права.

Также стоит упомянуть, что последняя новость на сайте компании датируется 19 сентября 2024 г. А при попытке связаться с компанией по указанному на сайте адресу электронной почты, почтовый клиент выдает ошибку.

Что говорят эксперты

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев прокомментировал ситуацию следующим образом: «Темп роста себестоимости существенно ниже, чем темп снижения выручки. Все началось с выручки. Кроме того, прилично выросли процентные расходы. Все это в совокупности сильно отразилось на чистой прибыли».

Отдельное внимание эксперт уделил снижению выручки на 56% и увеличению процентных расходов на 33%. «Все это в совокупности не может не влиять на увеличение убытка и снижение чистой прибыли» — отметил он.

«Отдельно нужно разбираться почему так сильно просела выручка и что стало причиной роста процентных расходов. Улучшить финансовое состояние может оптимизация долга. Судя по всему, большую нагрузку на денежный поток имеет выплата процентных расходов – что это за расходы, по каким инструментам, что за условия ставки».

Десяток исков

В мае 2025 г. ПАО Сбербанк обратился в арбитражный суд с заявлением о признании ООО ««Гагар.Ин» банкротом. Первым об этом сообщил портал IT Channel News.

В тот же день в дело о банкротстве вступило ООО «Гран Груп».

На сайте «Федресурс» 5 мая 2025 г. было опубликовано сообщение № 27474228 от ООО «Гагар.ин», в котором должник выразил намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Среди кредиторов были указаны ПАО Сбербанк, ООО «Гран Груп», ООО «ЕМС-Эксперт» и ООО «ТД Симметрон ЭК».

Ранее, 22 апреля 2025 г., на «Федресурсе» было опубликовано сообщение № 27209907 о намерении ПАО «Сбербанк» обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

В заявлении в арбитражный суд Сбербанк требует от должника выплатить сумму в размере 106 041 477,72 руб.

Помимо этого иска, в настоящее время в суде рассматривается ряд исковых заявлений, поданных против ООО «Гагар.ин» от имени следующих организаций: ООО «Мастерпост» — 312,4 тыс. руб., ООО «Треолан» — 2,1 млн руб., ООО «КМС-Эксперт» — 25,2 млн руб., ООО «Системы автоматизированного неинвазивного исследования» — 4 37 млн руб., ООО «Матрикс электроника» −1 42 млн руб., ООО «Центр программных разработок РТсофт» — 1 89 млн руб., ООО «Плексфорс» — 1,31 млн руб., ООО ТД «Симметрон электронные компоненты» — 9,99 млн руб., ООО «О-Си-Эс-Центр» — 344 тыс. руб., ООО «Гран Груп» — 4,1 млн руб. и ООО «Мэйджор Карго Сервис» — 94 тыс. руб.

Помимо упомянутого выше, в конце 2024 г. было подано исковое заявление. 7 марта 2025 г. суд вынес решение по этому делу: «Взыскать с ООО «Гагар.ин» в пользу ООО «Гран Груп» 22,2 млн руб. задолженности и 134 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины».