В России в 10 раз подорожало оборудование для микроэлектроники

Производители микроэлектроники заявили о десятикратном подорожании измерительного оборудования, которое необходимо для контроля годных изделий. Речь идет именно о силовой электронике. Помимо этого, в данном сегменте есть проблемы с материалами и стандартами для производства.

Непосильные цены

Как выяснил CNews, российские производители силовой электроники столкнулись с ростом цен на измерительное оборудование необходимое для ее производства. Об этом рассказал заместитель начальника отдела разработки АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов-сборка» («ВЗПП-С») Максим Харченко на предконференции «Доверенная и экстремальная электроника» форума «Микроэлектроника 2024».

Измерительным оборудованием пользуются производители силовых полупроводниковых приборов для выходного контроля годной продукции. К силовой электронике относятся транзисторы, диоды, силовые модули и т.п.

По словам Харченко, такие установки высокой точности для силовой электроники в России вовсе не производится. «Иностранные аналоги в цене подскочили в 10 раз», - отметил он. При этом эксперт отметил и сложности с поставками их поставками.

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика Производители микроэлектроники заявили о десятикратном подорожании измерительного оборудования

Еще одной проблемой Харченко назвал отсутствие необходимых материалов и технологий кристального производства в стране. «Существующая система стандартов в области производства силовой электроники не обновлялась 35-50 лет и не отвечает современным требованиям к изделиям», - также отметил эксперт.

CNews направил запрос в Минпромторг, а также «ВЗПП-С».

Измерительное оборудование в России

Несмотря на то, что иностранные аналоги измерительного оборудования сильно подорожали, в стране такое оборудование есть. «Вместе с тем, его номенклатура не столь широка, если сравнивать с линейками глобальных или специализированных зарубежных вендоров, поэтому нельзя говорить о состоявшемся импортозамещении измерительного оборудования, особенно в такой области, как силовая электроника», - заявил CNews автор Telegram-канала Rusmicro Алексей Бойко.

«В области силовой электроники действительно проблемы с измерениями есть, - продолжил он. - Это связано с высокими напряжениями и токами, на фоне которых нужно производить прецизионные измерения».

Эксперт и согласился с тем, что в стране есть проблемы с закупками измерительного оборудования, например, японского и американского. «Предприятиям приходится переплачивать за закупку зарубежного оборудования «тайными тропами», а также самостоятельно разрабатывать и изготавливать измерительную оснастку или даже измерительные комплексы, как например, делают в ЗАО «Группа Кремний», - пояснил Бойко. - Есть и отдельные российские приборы для измерений в силовой электронике, их выпускает, например, ООО «ФОРМ»».

Разработка и крупно узловая сборка измерительного оборудования есть, подтвердил собеседник CNews на рынке микроэлектроники. «Качество и характеристики оборудования зависят от серийности, - отметил он. - Если будут заказы, будет серийное производство и будет качество». Он также подтвердил, что в стране действуют устаревшие стандарты. «Появляются новые классы приборов с новыми параметрами, - продолжил собеседник. - Многие параметры не стандартизованы и определятся в соответствии с устоявшейся мировой практикой».

Силовая электроника в России

В стране есть компании, которые начали осваивать этот сегмент микроэлектроники. Например, компания «Элемент». В марте CNews писал, что компания инвестирует 20 млрд руб. в производство силовых транзисторов и диодов. В «Элементе» рассчитывают к 2030 г. вывести его на проектную мощность 100 тыс. пластин на кремнии и 40 тыс. пластин на карбиде и обеспечить до 60% спроса в России.

Харченко назвал этот проект «амбициозным», однако неспособным покрыть все потребности рынка. Однако «Элемент» не единственный игрок на рынке. В этом направлении идут и МИЭТ совместно с НИИЭТ, которые развивают нитрид-галиевую технологию». «Я не верю, что данная технология будет конкурентно-способной по крайней мере в ближайшее время», - считает Харченко.