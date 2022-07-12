Единой энергосистемой электрических речных трамвайчиков будет управлять российский микроконтроллер

О том, что после 16-летнего перерыва возродятся регулярные перевозки пассажиров по Москве-реке, стало известно около года назад. Но это не просто возвращение легендарного речного трамвайчика: речные маршруты будут интегрированы в общую систему городского пассажирского транспорта, а регулярные рейсы впервые в мире будут осуществляться электрическими речными судами в круглогодичном режиме. Эти экологичные речные трамвайчики получат имена московских рек. Имя первого из них – «Синичка» (в честь реки, протекающей через Соколиную Гору, Лефортово и Басманный) – выбрали пользователи проекта «Активный гражданин». Об этом CNews сообщили представители АО «НИИЭТ».

Но за романтикой речных судов скрываются сложные и ответственные технологии. Среди них – управление силовыми установками, энергосистемой, электроприводами рулей и т. п. Для решения этой задачи необходим надежный микроконтроллер, и на эту роль в новых электрических судах было выбрано изделие воронежского НИИ электронной техники К1921ВК01Т.

Данный 32-разрядный микроконтроллер, основанный на ядре ARM Cortex-M4F, подходит для управления электроприводами и электрическими силовыми установками благодаря расширенным функциям и большому набору интерфейсов, включая девять модулей ШИМ, из которых шесть – с поддержкой режима высокого разрешения; шесть модулей захвата/сравнения; три аналоговых компаратора. Также микросхема имеет два порта CAN 2.0b, интерфейсы USB 2.0 Device/Host с физическим уровнем PHY, Ethernet 10/100 Мбит/с, UART, SPI, I2C.

К1921ВК01Т

Микроконтроллер работает на тактовой частоте 100 МГц, снабжен Flash-памятью емкостью 1 МБ, встроенным ОЗУ 192 КБ и имеет в своем составе двенадцать двухканальных 12-разрядных АЦП. Выпускается микросхема в пластиковом корпусе типа QFP-208.

Благодаря широкому функционалу ИС К1921ВК01Т для решения задач, возложенных на них в рамках аппаратуры управления энергосистемой и электроприводами электрического судна, понадобилось всего два таких микроконтроллера, которые вошли в состав аппаратуры, разработанной петербургской компанией «Русское электротехническое общество».

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Помимо систем управления, ИС К1921ВК01Т может применяться в средствах измерения, связи, наблюдения, безопасности, автоматизации производства, в медицинской технике, энергетике и других областях.

«То, что наш микроконтроллер был выбран в качестве основы для устройств управления энергосистемой и электроприводами инновационного электрического речного трамвайчика, – с одной стороны, большая честь для нас, а с другой – достойная оценка нашего решения. Транспорт вообще и речные суда в частности – это область техники, в которой сегодня очень многое зависит от электроники, в том числе жизнь и безопасность людей, поэтому к надежности электронных компонентов здесь предъявляются очень жесткие требования. Мы гордимся, что наш микроконтроллер подтвердил соответствие этим высоким стандартам», – сказал коммерческий директор АО «НИИЭТ» Владимир Малеев.

Электросуда с микроконтроллерами К1921ВК01Т на борту уже курсируют по Москве-реке в опытном режиме. Ожидается, что движение по двум маршрутам («Фили – Киевский вокзал» и «Печатники – Автозаводский мост») откроется в этом году. Сначала на маршрутах будут работать девять таких судов, способных перевозить до 80 пассажиров (они будут снабжены 50 сидячими и 30 стоячими местами), затем количество судов планируется довести до 21. Также этот проект имеет хороший потенциал для масштабирования. В частности, существуют планы запустить в будущем подобные электрические речные трамвайчики в Нижнем Новгороде.