НИИЭТ разработал систему видеоконференцсвязи для смартфона

НИИ электронной техники представил систему видеоконференцсвязи Sunflower Station S.08 с дополнительной функцией беспроводной зарядки. Новинка представляет собой интеллектуальную док-станцию для смартфона, основой которой является базовая платформа-робот, а сердцем — микроконтроллер производства АО «НИИЭТ» на ядре ARM Cortex-M4. Концепцию Sunflower Station S.08 разработал инженер-конструктор АО «НИИЭТ» Вячеслав Тарасов и представил на внутренний конкурс бизнес-идей предприятия. По его словам, идея создать интеллектуальную систему видео-конференц-связи появилась исходя из потребностей современного цифрового мира.

С помощью платформы можно выполнять множество задач, в том числе проводить онлайн-совещания без масштабных вложений в профессиональную систему видео-конференц-связи, самостоятельно записывать и транслировать контент.

Sunflower Station будет полезна представителям малого и среднего бизнеса, преподавателям, видеоблогерам, и другим людям, которые предпочитают вести дела с помощью смартфона.

Среди функциональных возможностей Sunflower Station — связь со смартфоном через Bluetooth, беспроводная зарядка и тонкая настройка ее профиля. Поворот платформы и регулировка угла наклона осуществляются по касанию сенсорного кольца, вращению ручки энкодера, командам специального маркера путем его отслеживания, а также путем отслеживания объекта через камеру смартфона и отслеживания источника звука.

Тонкая настройка профиля зарядки позволит пользователю избежать актуальной на сегодняшний день проблемы вздутых аккумуляторов из-за постоянного перезаряда.

«Я могу представить свое идеальное рабочее место как большой рабочий стол с компьютером. Передо мной мониторы, на столе клавиатура и компьютерная мышь, а немного в стороне, чуть ближе, чем расстояние полностью вытянутой руки, стоит моя Sunflower station. На станции под удобным углом расположен мой смартфон. Чтобы прочитать сообщение из мессенджера, узнать код из смс или проконтролировать почту, достаточно поворота головы. Принять звонок или подключиться к видеоконференции — не проблема. Заказать пиццу? Легко! Больше не нужно вставать и идти к журнальному столику, чтобы взять телефон с зарядки. Все под рукой. Пока я работаю за компьютером, мой смартфон больше не отвлекает меня, он теперь помогает, он работает рядом. У него есть свое место, и я знаю, что он всегда там. При этом, он всегда заряжен и позволяет быть максимально мобильным, когда это надо», — рассказал Вячеслав Тарасов.

По его словам, данная платформа не является идеей одного человека, вся концепция с самого начала формировалась в ходе обсуждений и горячих дискуссий «одного маленького, но очень сплоченного коллектива АО «НИИЭТ».

Прямые отечественные аналоги устройства на сегодняшний день отсутствуют.